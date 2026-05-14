Polis krockade i 100 på 40-väg, polis i Malmö åtalas efter jakt på elsparkcykel

En polisbil som jagade en flyende man på elsparkcykel i centrala Malmö körde i hög hastighet och kolliderade i en korsning, enligt rapporten. Policen har åtalats för vårdslöshet i trafiken men nekar till brott.

Polis krockade i 100 på 40-vägEn polis i Malmö åtalas efter att en jakt på en elsparkcykel gått både fort och slutat med en krock, rapporterar Sydsvenskan.

Det var en kväll i november i höstas som en polisbil jagade en flyende man på elsparkcykel i centrala Malmö. I en korsning, på en väg där hastighetsbegränsningen var 40 kilometer i timmen, ska polisbilen ha färdats i 106 kilometer i timmen. Då fick den sladd, körde av vägen och in i trafikljusen. Ingen person skadades i olyckan.

Polisen som körde polisbilen åtalas för vårdslöshet i trafik. Han nekar till brott





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polis Kartläggning Kollision Höjdhastighet Åtal Brott

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Investors börsraket: Orderbok på 100 miljarder i AI-ruschenElbristen i AI-utbyggnaden spelar Investors finska kursraket Wärtsilä i händerna. Orderboken sväller när bolaget ska leverera kraft motsvarande två kärnkraftsreaktorer till amerikanska datacenter. ”Utvecklingen går rakt in i vår sweet spot”, säger VD Håkan Agnevall.

Read more »

100 kvadratmeter stort hus i Norrtälje sålt för 3 300 000 kronorFörsäljningen av fastigheten på adressen Norrbergsvägen 3 i Norrtälje är nu klar. Nya ägare är Pierre Raymond Wärdig,…

Read more »

Man i Valdemarsvik försvunnen – polis och hemvärn i stor sökinsatsEn stor sökinsats pågår i Valdermarsvik efter att en man saknats sedan tidiga tisdagskvällen. Polis, hemvärnet och sjöräddningen deltar i sökandet. Inget brott misstänks.

Read more »

Draken Film summerar med 100 nya klassiker, bland annat Wim Wenders, Ingrid Thulin och Agnès VardaDraken Film summerar med en streamingtjänst med fokus på mindre verk och klassiska filmer. I sommar utökar de sin katalog med 100 filmer ur filmhistorien, bland annat 14 av Wim Wenders filmer, 14 av Ingrid Thulins filmer och 14 av Agnès Vardas filmer. Det blir också större fokus på vissa regissörer, som Wim Wenders, och på Norden med filmer av Anja Breien och Joachim Treier.

Read more »