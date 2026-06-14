Polis omkom i trafikolycka under G7-säkerhetsuppdrag samt flera andra incidenter

Under intensiva säkerhetsförberedelser för G7-toppmötet i Frankrike drabbades en polis av döden i en trafikolycka. Samtidigt inträffade andra händelser som en misstänkt mordbrand i Forsbacka, en man som hamnade i vattnet på Gotland, en påkörd man i Lysekil och ett slagsmål i Malmö. Polisen är aktivt upptagen med utredningar.

En polis har omkommit och två andra har skadats i en trafikolycka under säkerhet sförberedelserna inför G7-toppmötet i Frankrike . Mötet omges av ett massivt säkerhet suppdrag med över 14 000 franska poliser, gendarmer och militärer.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer att delta, liksom ledarna för Egypten, Saudiarabien, Qatar och Förenade arabemiraten. Samtidigt har en brandsituation brutit ut i ett flerfamiljshus i Forsbacka, som polisen utreder som misstänkt mordbrand. På Gotland har en man fått akut sjukvård via ambulanshelikopter efter att ha fallit i vattnet i Klinte; en man har gripits i samband med utredningen. I Lysebil blev en man påkörd av en buss vid en hållplats under lördagskvällen.

Ytterligare en händelse inkluderar ett slagsmål vid en krog på Bergsgatan i Malmö klockan 04, där polisen larmades





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G7 Trafikolycka Polisdöd Säkerhet Frankrike Mordbrand Forsbacka Gotland Klinte Lysekil Malmö Slagsmål

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