Polis skjöt verkanseld i Nynäshamn - en man dör, två skadade i biljakt

Under en biljakt i Nynäshamn använde polisen verkanseld mot en misstänkt brottsling. Föraren avled, två passagerare skadades men överlevde. En förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott har inletts och väcker debatt om polisens beväpnade ingripanden.

En polisstyrka i Nynäshamn tvingades avfyra verkanseld under en dramatisk biljakt på tisdag kväll, vilket resulterade i en mans död. Enligt polisen var den avlidne misstänkt för grovt människorov och försök till mord, men ingen annan i den påträffade bilen förklarades vara misstänkt.

Vid klockan 20.20 larmades polisen om ett pågående grovt brott och inledde genast sökandet efter den misstänkta fordonet. Efter flera timmars spaning lokaliserades bilen i Nynäshamnsområdet strax före kl. 22, och en förföljelse inleddes. Föraren förlorade kontrollen, körde av vägen och slängde bilen in i ett vägräcke. Vid detta ögonblick ansåg en polis att situationen hade nått en kritisk punkt och att verkanseld var nödvändig för att förhindra att den misstänkte flydde eller att förövaren förstörde bevis.

Det enkla skottet resulterade i att föraren avled på plats, medan två andra passagerare i bilen skadades men bedömdes ha icke‑livshotande skador. De två skadade fördes till sjukhus för behandling och återhämtning. Polisens presstalesperson Carina Skagerlind berättade för TT att en anmälan om särskilt våldsbrott har lämnats in till avdelningen för särskilda utredningar, med hänvisning till både mordförsök och grovt vapenbrott.

Hon betonade att ingen av de två skadade personerna är misstänkta och att de helt enkelt är patienter som nu får läkarvård. Samtidigt har en omfattande förundersökning inletts, där polisen har intervjuat vittnen, samlat forensiska bevis och kontrollerat ett antal personer i syfte att identifiera eventuella medbrottslingar. Skagerlind påpekade att en förundersökning innebär att alla spår följs noggrant och att man har en aktiv jakt på de personer som kan ha planerat eller assisterat det påstådda brottet.

Händelsen har väckt stort allmänintresse och debatt om polisens användning av skjutvapen i civil miljö. Många medborgare frågar sig om regelverket kring verkanseld är tillräckligt tydligt och om det finns alternativa taktiker som kan minska risken för dödliga utfall. Polismyndigheten har understrykt att verkanseld får användas endast i situationer där det finns en omedelbar fara för liv eller om brottslingens flykt skulle innebära en allvarlig risk för allmänheten.

Samtidigt har en intern granskning av händelseförloppet beviljats av högsta chef för polisen, och resultatet kommer att offentliggöras senare under veckan. Diskussionen fortsätter i både medier och på sociala plattformar, där jurister och säkerhetsexperter analyserar hur polisens befogenheter i liknande scenarier kan balanseras med respekt för mänskliga rättigheter och proportionalitet





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Polis Verkanseld Biljakt Mordförsök Vapenbrott

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