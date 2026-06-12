Polis söker försvunnen fiskare i Älvdalen - David Hockney avidin - flera brådskande nyheter

Polis i Älvdalen ber hjälp att hitta en försvunnen man i 70-årsåldern efter en fisketur. Samtidigt bekräftas dödsfallet för konstnären David Hockney. Ytterligare nyheter handlar om USA:s militärplaner, matförgiftning hos barn i Kristianstad, börsreaktioner och flera olyckor samt brott.

Polis i Älvdalen söker en man i 70-årsåldern som försvann den 11 juni klockan 08.30 på en fisketur vid Österdalsälven i Karlsarvet. Mannen var enligt polisen på utflykten ensam.

Myndigheten ber allmänhet om eventuella iakttagelser från både torsdagen och fredagen och uppmanar den som har information att ringa 114 14, om det inte är akut - då gäller 112. I ett annat ärende har den brittiske konstnären David Hockney avlidit i sitt hem i London, enligt Le Figaro. Hans agent Erica Bolton bekräftade dödsfallet för AFP och beskrev honom som en av de viktigaste konstnärerna under 1900- och 2000-talen.

Hockney, som blev 88 år, slog igenom på 1960-talet med verket A Bigger Splash och var kopplad till popkonsten. Han fortsatte arbeta fram till slutet och sade i en intervju i oktober att han ville jobba varje dag eftersom han trodde att han skulle dö snart. Kronprins Haakon kommer inte att delta i dagens regeringssammanträde, rapporterar Aftenposten, med anledning av kronprinsessan Mette-Marits sjukdomstillstånd. Hon står nu på transplantationslistan för nya lungor.

I ett annat internationellt ände meddelar New York Times med hänvisning till anonyma källor att USA planerar att dra tillbaka stora delar av sina stridsflygplan och krigsfartyg som stöttat Natos insatser i Europa. Planen innebär att antalet F-16- och F-15E-flygplan ska minskas från cirka 150 till 100. Pentagon har inte offentliggjort tidsramen, men enligt New York Times kan neddragningarna ske snabbare än vad europeiska ledare förberett sig på.

I Sverige har ett tjugotal barn insjuknat på Väskolan i Kristianstad och skolan misstänker matförgiftning, enligt Kristianstadsbladet. Skolan har uppgett att minst hälften av de drabbade har magsmärtor och att Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tagit prov. Stockholmsbörsen steg vid onsdagens öppning efter att president Donald Trump hadde påstått att ett avtal med Iran var klart. Breda index OMXSPI steg med cirka 1,5 procent och storbolagsindex OMXS30 med 1,6 procent.

Industribolag som Sandvik, SKF, Boliden och Volvo låg i topp med uppgångar på cirka tre procent. Trump hävdade att Iran-kriget var över, vilket inte har bekräftats av Iran. Enligt Försvarsberedningens nya säkerhetspolitiska analys kan Ryssland testa Natos sammanhållning i relativ närtid, rapporterar SR Ekot. Analysen, som släpps under fredagen och där alla riksdagspartier ingår, förändrar den tidigare bedömningen att Ryssland skulle kunna testa Nato först några år efter kriget i Ukraina.

LO-ekonomernas nya prognos visar att den svenska ekonomin fortsätter att återhämta sig, drivet av hushållens konsumtion. Chefssekonom Torbjörn Hållö säger att arbetslösheten fortfarande är hög trots att konsumtionen tar fart. Vid Arlanda hittades en kvinna misshandlad och rånad på en parkeringsplats tidigt fredags morgon. Kvinnan, som är i 20-25-årsåldern, rapporterades ha blivit rånad på sin telefon av två andra kvinnor som använde pepparspray.

Händelsen utreds som grovt rån och vapenbrott och ingen är gripen. I Vinslöv avlid en kvinnlig cyklist i 60-årsåldern efter en olycka på länsväg 2591. Larmet kom klockan halv åtta fredags morgon och vägen avstängdes av Trafikverket men väntas öppnas klockan 09. Börsnoteringen av Elon Musks bolag SpaceX sker klockan 15.30 fredagen





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