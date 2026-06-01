Polis spärrar av område i Borås efter misstänkt farligt föremål

Nationella bombskyddet har kallats till platsen för att undersöka fyndet. En banan som utgör mittpunkten i Maurizio Cattelans kända mångmiljonverk har stulits från museet Pompidou-Metz i östra Frankrike.

Polis har spärrat av ett område utanför en gymnasieskola i Borås sedan en person larmat om ett misstänkt farligt föremål på en parkeringsplats. Nationella bombskyddet har kallats till platsen för att undersöka fyndet.

En banan som utgör mittpunkten i Maurizio Cattelans kända mångmiljonverk har stulits från museet Pompidou-Metz i östra Frankrike. Stölden upptäcktes av en vakt i lördags och museet har nu lämnat in en polisanmälan. Konstverket, som består av en banan fasttejpad på en vägg, har redan försetts med en ny frukt. Det är inte första gången verket drabbas; i fjol åt en besökare upp bananen på samma museum, men då gjordes ingen anmälan.

Eftersom tjuven denna gång är okänd väljer museet att gå till polisen 'av respekt för konsten'. Verket väckte stor uppmärksamhet vid debuten 2019. År 2024 såldes en version för 5,2 miljoner dollar till kryptoprofilen Justin Sun, som sedan åt upp den framför kameror. Firandet av Paris Saint-Germains andra raka Champions League-titel blev väldigt våldsamt.

Nästan 900 personer greps i upplopp.

'Vi har haft fler än 890 gripanden. Det är 45 procent fler än förra året', säger inrikesminister Laurent Nuñez till tv-kanalen France Inter. Det våldsamma firandet inleddes på lördagskvällen, efter att Paris Saint-Germain besegrat Arsenal i Champions League-finalen i Budapest efter straffar. På grund av oroligheterna efter fjolårets titel hade 22 000 poliser satts in för att hålla koll på firandet.

I Paris hade flera butiksägare barrikaderat fönster och dörrar för att förhindra plundringar. Lägg undan mobilen när du umgås med dina barn. Och inför mobilfria zoner hemma. Det är Folkhälsomyndighetens uppmaning till landets föräldrar.

Myndighetens rekommendationer släpps under måndagen och är ett resultat av uppdraget att undersöka sambandet mellan föräldrars skärmtid och barns hälsa, rapporterar. Forskning har indikerat att föräldrarnas skärmtid kan påverka samspelet med barnen negativt. Därför rekommenderas vårdnadshavare att stoppa undan mobilen när man umgås med barn - om mobilen inte används tillsammans med barnet.

Tjuren hade fångats mellan stängseln på motorvägen och efter att ha rusat fram och tillbaka i ett försök att ta sig ut tvingades polisen till slut skjuta tjuren. Bankens boprisindikator, som visar skillnaden mellan hur många hushålls om tror på stigande respektive fallande priser, ökar med 3 enheter i juni till 44, jämfört med 41 för maj. Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 1 procentenhet till 53 procent.

Andelen som tror på sjunkande priser minskar samtidigt med 2 procentenheter till 9 procent. Var fjärde hushåll tror på oförändrade priser.

'I kombination med stigande aktivitet, fallande utbud och försiktigt stigande priser ser vi nu en tydlig islossning på bostadsmarknaden', säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar. Hemnet var länge det självklara valet för den som vill sälja sin bostad. Men så ser det inte ut i dag. Plattformen har fått hård kritik för skenande annonspriser och utmanas nu av det snabbväxande fenomenet 'snart till salu'.

En man åtalas för grovt bidragsbrott sedan han lurat till sig drygt 800 000 kronor från Unionens a-kassa och Försäkringskassan. I drygt två år uppgav mannen felaktigt för Unionens a-kassa att han jobbat som personlig assistent på ett företag i Göteborg. Det gav honom 335 000 kronor, skriver fackförbundets tidning Kollega. Han misstänks även för att ha lurat till sig 478 000 kronor i aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Mannen nekar till anklagelserna. I förhör uppger han att hans dåvarande fru skött kontakterna med myndigheter och skickat in kassakort utan att han förstått vad han skrev under. Nu slopas mat- och kökskravet för att få servera alkohol. Det öppnar upp för nya strandbarer, vinbarer och kanske ett glas hos frisören.

Man måste fortfarande ha ett tillstånd för att få servera alkohol, gå en utbildning och klara ett prov. Kortsiktigt är det befintliga ställen som tjänar mest på förändringen, tror Visitas vd Jonas Siljhammar.

'Så kanske det kan bli, men jag tror att man i första hand kommer att försöka utveckla sin verksamhet. Många har väldigt små marginaler och här kan man nu förbättra dem lite genom att inte ha personal när den inte behövs, man slipper en del matsvinn och så vidare', säger Siljhammar.

Signalfelet mellan Gamla stan och Slussen på tunnelbanans Röda linje kommer att påverka trafiken även under måndagen, med förseningar och inställda avgångar, skriver SL på sin hemsida som uppmanar resenärerna att räkna med trängsel





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polis Borås Nationella Bombskyddet Maurizio Cattelan Pompidou-Metz Paris Saint-Germain Champions League Folkhälsomyndigheten Skärmtid Barns Hälsa Boprisindikator Hemnet Snart Till Salu Bidragsbrott Unionens A-Kassa Försäkringskassan Visitas Vd Jonas Siljhammar Signalfelet Tunnelbanans Röda Linje

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Borås Art Biennial tar avstamp i den lokala textilindustrinÅrets upplaga av Borås Art Biennial väver en berättelse om tid, natur och teknologi med global spännvidd.

Read more »

Lokala handlingar i Gävle är avgörande för klimatet trots små nationella utsläppTexten argumenterar för att även om Sverige och särskilt Gävle står för en liten andel av globala utsläpp, är lokal klimatpolitik kritisk. Historiskt har Sverige lett med koldioxidskatt och EU:s utsläppshandel, vilket inspirerat andra länder. På kommunal nivå beslutas om byggande, transporter och upphandlingar som låser in utsläpp. Politiska skillnader finns, där vissa partier vill sänka ambitionerna medan andra förespråkar rättvis omställning för både stad och landsbygd. Kommunen blir därför en nyckelspelare i klimatarbetet.

Read more »

Stjärnägg återkallar ägg; man död i Sandviken - polis söker tipsFlera äggvarumärken återkallas av Stjärnägg pga salmonellrisko. Samtidigt har en man omkommit i Sandviken och polisen ber allmänheten om information. Läs också om förslag om undantag för små kommuner och hur du kan bidra med tips till Aftonbladet.

Read more »

Polis och ambulans larmade till olycksplats i MajornaEn person har blivit påkörd av en bil i Majorna i Göteborg och skadats. Polisen håller vittnesförhör och olyckan utreds som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.

Read more »