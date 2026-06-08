Polisanställd misstänkt för våldtäkt under konferens

En polisanställd man i 40-årsåldern åtalas för våldtäkt mot en kollega under en konferens i södra Skåne. Mannen förnekarbrottet men misstänks också ha utsatt en annan kollega för sexuellt ofredande. Åklagaren begär avsked om han döms.

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera! Efter alkoholintag på konferensen våldtog den polisanställde mannen en kollega - det menar åklagaren och nu ska mannen rannsakas i domstol.

Han förnekar brott, men misstänks också ha bett en annan kollega skicka nakenbilder. Mannen är i 40-årsåldern och civilanställd vid Skånepolisen med en central placering. Han greps i småtimmarna morgonen den 22 april under en konferens med övernattning i södra Skåne. Enligt stämningsansökan ska han ha tagit tag i en kvinnlig kollega med våld och dragit henne till sig, varefter han genomförde en sexuell handling mot hennes vilja.

Åklagare Lena Körner åtalar också mannen för sexuellt ofredande mot en annan kollega. Ett brott som ska ha skett redan i oktober 2025, alltså månader innan konferensen. Bild: Anna Wahlgren Den andra målsäganden är även vittne i våldtäktsmålet. Hon ska höras om sina iakttagelser under kvällen och natten på konferensen - om stämningen och berusningsgraden bland kollegorna.låtit analysera alkoholhalten hos både den tilltalade och målsäganden, och resultaten ingår som bevisning i målet.

Sammantaget ska nio vittnen höras i den kommande rättegången. Samtliga är kollegor vid Skånepolisen. Flera av dem ska vittna om stämningen under kvällen, men också om hur målsäganden mådde efteråt - att hon var ledsen och chockad när hon berättade om det som hänt, framgår det av handlingarna. Åklagaren begär också att tingsrätten inhämtar yttrande från Polismyndighetens personalansvarsnämnd - ett steg som kan leda till att mannen avskedas om han döms.

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Våldtäkt Polis Konferens Skåne Sexuellt Ofredande Åtal Rättegång Personalansvarsnämnd

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