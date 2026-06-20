Polisathändelser och internationella händelser: Misshandel i Karlskrona, hotellbrand i Dominikanska republiken samt justerade USA-Iran-samtal

Tre separata nyhetsfall: 1) Polis utreder misshandel på midsommarfest i Karlskrona där en 16-årig pojke är gripen. 2) Ett hotell i Bayahibe, Dominikanska republiken, drabbades av en omfattande brand med ett dödsoffer och massutrymning. 3) USA skickar sändebud till Schweiz efter att vicepresident JD Vance ställt in resa och internationella samtal med Iran avbröts på grund av militära handlingar i Mellanöstern. Dessutom en skärningsattack i Göteborgsskärgården och information om Aftonbladets nyhetsverktyg.

På midsommarfest i Karlskrona utvecklades en konflikt som ledde till polisinkallning efter att tre personer anmält att de blivit misshandlade av en och samma person.

På den misstänkta bostaden hittade polisen en 16-åring som anses vara gärningsman. Under transporten till polisstationen försökte pojken skada sig själv och patrullen var tvungen att använda handfängsel för att säkerställa hans och personalens säkerhet. Enligt anmälningar var pojken aggressiv, slog sönder saker i lägenheten och använde strypande grepp mot tre personer. Händelsen har anmälts till polisen och utredning pågår.

På Dominikanska republikens sydkust, i resorten Bayahibe, brakade en allvarlig brand ut på fredagen på ett exklusivt hotell. Branden spreds kraftigt på grund av halmtak och stark vind. Enligt lokala medier har en person omkommit och cirka 1690 turister måste evakueras från hotellområdet. Orsaken till brandens omfattning undersöks.

USA justerade sina diplomatiska planer när vicepresident JD Vance ställde in en resa till Schweiz där möten med Iran skulle hållas i Bürgenstock. I stället sänder nu USA sändebud som Steve Witkoff och Jared Kushner till Schweiz för eventuella fortsatta samtal. Detta beslut kom efter att Israel fortsatte attacker mot Hizbollah i Libanon, en grupp Iran har kopplat till sig och som Iran krävt ska upphöra. Samtalet avbröts på grund av denna utveckling.

I Göteborgs skärgård, utanför Brännö, inkom en nödlarmning kl 23:55 när en man i 30-årsåldern skars i halsen med en glasflaska. Mannen fördes med kraftig blödning till sjukhus och polisen har startat en utredning för att identifiera och gripa en gärningsman. För närvarande finns inga gripanden. Den här texten innehåller också information om Aftonbladets tjänst Tipsa! där läsare kan skicka in tips, bilder och video för nyhetsrapportering.

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