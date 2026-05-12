Katja Nyberg, riksdagsledamot, togs till arresten i Västberga i Stockholm efter en påstådd viltolycka. Polisen upptäcker kokainet och "snortröret" i väskan. Överåklagare Anders Jakobsson yrkar på att Polismyndighetens personalansvarsnämnd ska pröva om Katja Nyberg kan behålla sin anställning.

Hon uppträdde narkotikapåverkad" - överåklagare Anders Jakobsson berättar om olyckskvällen i mellandagarna. Polisen begick misstag i utredningen av Katja Nyberg - bland annat råkade en polis slänga det så kallade " snortröret " i en soptunna.

"Det är olagligt att bruka narkotika men det är också en fråga om säkerhet. Klarar man inte säkerhetsklassningen får man inte vara kvar hos polisen.





Katja Nyberg åtalas för rattfylleri

Katja Nyberg åtalas för grova brottRiksdagsledamoten Katja Nyberg åtalas för grov olovlig körning, ringa narkotikabrott och rattfylleri efter att ha provat positivt för amfetamin, ecstasy och kokain. Polisen anser att hon har använt droger flertalet gånger över tid. Nyberg nekar till alla anklagelser utom körning utan körkort.

Åklagaren om Katja Nyberg: ”Fanns kokain och snortrör i liten väska”Katja Nyberg kan fällas – av sina egna hårstrån. Analyser av håret visar ett återkommande bruk av narkotika, enligt åklagaren. – I varje intervall med tremåna

Katja Nyberg åtalas för narkotikabrottÄndå tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas nu misstänkt för rattfylleri, ringa narkotikabrott och innehav av kokain, ecstasy och amfetamin. Förnekar innehav av narkotika.

