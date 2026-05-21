Polisen bekräftar dödsfall efter arbetsplatsolycka i Norrköping, Trump överväger inte längre Grönlandskrig, misshandlingsmisstänkt i Stockholm, uppstrulad hissreparatör i Solna, Nets åter i normal drift efter driftstörning

En man i 50-årsåldern har dött efter en arbetsplatsolycka i Norrköping, USA:s president Donald Trump överväger inte längre att ta över Grönland med militära maktmedel, en man i 65-årsåldern misstänks ha misshandlat en kvinna vid Slussen i Stockholm, en hissreparatör har skadats i samband med ett arbete i Solna norr om Stockholm, och kortbetalningarna återigen fungerar som vanligt hos betaljätten Nets efter en driftstörning.

En man i 50-årsåldern har dött efter en arbetsplatsolycka i Norrköping, skriver polisen på sin hemsida. Hans anhöriga har underrättats. Larmet kom in vid 12.30 på onsdagen om att mannen 'fått något tungt över sig' i samband med sitt arbete.

Han fördes till sjukhus med allvarliga skador, men hans liv gick inte att rädda. Polisen kommer genomföra förhör med vittnen, men man utreder inget brott. USA:s president Donald Trump överväger inte längre att ta över Grönland med militära maktmedel, säger landets ambassadör till Danmark. – Presidenten har tagit bort användningen av maktmedel från bordet.

Grönlands framtid är något som grönländarna själva ska besluta om, säger ambassadören Ken Howery. Hans ord kom i samband med öppningen av ett nytt amerikanskt konsulat i Nuuk på torsdagen. Trump har tidigare inte velat utesluta en militär insats för att få igenom sin vilja att ta över kontrollen av det autonoma danska territoriet Grönland. Det ledde till en diplomatisk kris mellan USA och Europa samt inom försvarsalliansen Nato.

Den olycksdrabbade Tullgarnsbron i Uppsala sitter fast igen, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Bron invigdes 2024 och har strulat flera gånger sedan dess. Vid många tillfällen har den fastnat i uppfällt läge, så även i dag. Sedan 19-tiden har bilköer bildats på platsen, bland annat sitter tio UL-bussar fast i trafiken, – Det är stopp för både bil- och båttrafik.

Vår teknikjour är på väg, säger Erik Boman, kommunikatör på Uppsala kommun till tidningen. Tidigare problem med bron har orsakats av att den svällt i värmen. Vad som är felet denna gång är i nuläget oklart. En man i 65-årsåldern misstänks ha misshandlat en kvinna vid Slussen i Stockholm på torsdagseftermiddagen.

Enligt polisen ska mannen ha varit utåtagerande och också knuffat andra personer på platsen. Kvinnan som ska ha blivit slagen hade lämnat området med buss när polisen kom fram och har ännu inte identifierats. Mannen kontrollerades av polis och misstänks nu för misshandel. Han avlägsnades från platsen.

En hissreparatör har skadats i samband med ett arbete i Solna norr om Stockholm, skriver polisen på sin hemsida. Mannen föll cirka två meter genom ett tak under reparationen av en hiss. Han var vaken och talbar efter olyckan men fördes till sjukhus med ambulans. Polisen har upprättat en anmälan om arbetsmiljöbrott och vållande till kroppsskada.

Larmet kom in klockan 15.17. Kortstrulet över – Nets i ’normal drift’Efter flera timmars omfattande problem fungerar kortbetalningarna återigen som vanligt hos betaljätten Nets. Det uppger företaget för den danska nyhetsbyrån Ritzau på torsdagseftermidagen, efter driftstörningen som drabbade tusentals butiker och kunder i Norden. Felet gjorde att många kortköp nekades sedan problemen började strax efter klockan 09.

En särskild incidentgrupp sattes in för att lösa situationen. Vid 14-tiden meddelade Nets att en lösning hade implementerats – och nu uppger företaget att systemen är tillbaka i ’normal drift’





