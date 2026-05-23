Polisen griper misstänkt i brand och mordbrand i Kungsbacka

Polisen har gripit en person misstänkt för en brand och misshandel i ett HVB-hem i Kungsbacka. Det är ett ärende som rubriceras som mordbrand.

När vi kommer dit har man krossat rutan in i trappuppgången, sedan har det skjutits mot en dörr i trappuppgången, säger Johan Josarp, vakthavande befäl vid polisen.

Det är inga personskador utan endast materiella skador, och ungefär en timme senare har vi gripit en person, misstänkt för detta. Klockan 03.10 larmades polisen till ett HVB-hem (hem för vård eller boende) i Kungsbacka där en brand utbrutit. Det är ett ärende som rubriceras som mordbrand och misshandel, säger Johan Josarp, vakthavande befäl vid polisen. Det har skett någon form av misshandel och i samband med det har det anlagts en brand.

En person har gripits i ärendet, uppger polisen. De boende har utrymt byggnaden. Minst åtta personer har omkommit i samband med ett gruvras i Kina. Därtill har 38 personer stängts in under marken.

En explosion inträffade i en kolgruva i provinsen Shanxi i norra Kina under fredagskvällen, lokal tid, uppger den statliga nyhetsbyrån Nya Kina (Xinhua). Cirka 200 personer lyckades ta sig ut ur gruvan, men på lördagsmorgonen, cirka tio timmar efter explosionen, befann sig 38 personer fortfarande under jord. Flera av dem bedöms vara i ett ”kritiskt tillstånd”, enligt den lokala räddningstjänsten. Den amerikanska regeringen överväger att beordra nya militära attacker mot Iran, rapporterar amerikanska medier med hänvisning till källor.

Efter cirka sex veckors vapenvila uppges USA nu förbereda sig för nya anfall i Irankriget, rapporterar både Axios och CBS. Något beslut ska dock inte ha fattats ännu. Axios rapporterar, med hänvisning till källor nära presidenten, att Donald Trump ”seriöst överväger” förnyade attacker. Därtill har Trump själv gått ut med att han inte kommer att närvara vid sin sons bröllopsfirande i helgen på grund av ”omständigheter som rör regeringen”.

Enligt källor till CBS har viss personal inom landets militär ställt in firande av helgdagen memorial day på måndag i väntan på beslut om eventuella attacker. Parallellt ses styrkorna som stationerats i Mellanöstern över. Samtidigt pågår försöken att nå ett avtal mellan länderna, och medlarlandet Pakistans arméchef anlände under fredagen till Iran för samtal. Myndigheter i Kalifornien har utfärdat en evakueringsorder för cirka 40 000 människor till följd av ett farligt utsläpp av ångor från en fabrik.

Under torsdagen överhettades en lagringstank innehållandes kemikalier vid en fabrik i staden Garden Grove söder om Los Angeles. Tanken riskerar nu att spricka, vilket skulle kunna leda till att kemikalierna läcker ut på marken eller att en explosion uppstår. En evakueringsorder gick först ut till boende i Garden Grove, men har senare utvidgats för att även gälla vissa boende i fem närliggande städer





