Polisen griper person i samband med allvarligt våldsbrott

En person har gripits i samband med ett allvarligt våldsbrott i Kungälvs kommun. Minst två personer har skadats och flera ambulanser och ambulanshelikopter har varit på platsen. Polisen har inte sagt mer än att en person är frihetsberövad och att händelsen är över.

Polisen i Väst har gripit en person i samband med ett allvarligt våldsbrott i Kungälvs kommun. Enligt polisen råder ingen fara för allmänheten, men flera personer har skadats i det misstänkta dådet.

Minst två personer har förts till sjukhus med ambulans med oklart skadeläge. Många ambulanser och ambulanshelikopter har varit på platsen. En person som var på väg hem och såg pådraget berättar att han räknade till 15 polisbilar, två ambulanser, en ambulanshelikopter och en brandbil. Det är oklart om fler personer än två har skadats i händelsen.

En räddningsenhet har skickats till platsen för att hjälpa till att vårda de skadade. Polisen har inte sagt mer än att en person är frihetsberövad och att händelsen är över. Det var ett allvarligt brott och vi har en frihetsberövad. Det är allt jag kan säga i nuläget, säger Johan Jung, vakthavande befäl på polisen i Väst.

Enligt Mats Gränsmark, larm- och ledningsbefäl vid räddningstjänsten, har en vanlig brandbil med personal skickats till platsen för att få fler som hjälper till att vårda de skadade. Hundpatruller har också varit på platsen och har sprungit runt på ängarna. Det är fortfarande oklart vad som hände och varför, men polisen är på plats och undersöker händelsen.





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Våldsbrott Kungälvs Kommun Polisen Ambulanser Ambulanshelikopter Räddningstjänsten Hundpatruller

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polisen har beslagtagit närmare 25 000 tabletter av den skräckinjagande droggruppen nitazenerPolisen har beslagtagit närmare 25 000 tabletter av den skräckinjagande droggruppen nitazener, enligt TV4 Nyheterna. Beslaget gjordes i samband med en stor utredning av ekonomisk brottslighet och utpressning, där polisen gjorde ett tillslag hos en man i 45-årsåldern.

Read more »

Turist skadas av motorcykel vid uppvisning - polisen beslagtar enorm mängd farliga nitazentabletterUnder en uppvisning i Sverige tappar en motorcykelförare kontrollen, krockar och skadas allvarligt. Motorcykeln fortsätter in i publiken och skadar ytterligare en person. Samtidigt har polisen beslagtagit närmare 25 000 tabletter av den extremt farliga droggen nitazener i ett större utredning om ekonomisk brottslighet och utpressning. Drogen är upp till hundratals gånger starkare än heroin och har orsakat flera dödsfall i Sverige och Storbritannien. Även USA:s president Trumps hälsorapport har offentliggjorts, och läkaren rekommenderar viktreduktion och mer motion. På lördagsmorgonen inleddes en ny händelse med ett slagsmål i Stockholm.

Read more »

Man hittades skadad i trapphus i Ronneby, misstänkt för att ha skadats av ett vasst tillhyggeEn skadad man i 60-årsåldern hittades i ett trapphus i Ronneby tidigt på lördagsmorgonen. Mannen fördes till sjukhus, men polisen meddelade senare att han dött av skadorna. Personen i närheten uppfattade ett tumult i trapphuset och larmade polisen. Enligt polisen misstänks mannen ha skadats av ett vasst tillhygge och det verkar ha skett i samband med ett bråk. Händelsen bedöms i nuläget som en isolerad händelse mellan två män som, enligt polisen, tycks känna till varandra sedan tidigare.

Read more »

Israels flygattack mot kafé i Gaza resulterar i minst två dödaMinst två personer dog och 12 skadades på söndagen i en israelisk flygattack mot ett kafé i Gaza, rapporterar Reuters. Detta är en av flera händelser som inträffat under den pågående konflikten i regionen.

Read more »