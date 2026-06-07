Polisen gripit en man i Märsta för mord

En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mord i Märsta. Samtidigt har en villabrand inträffat i Hultsfreds kommun. Aftonbladet söker ständigt efter nya vinklar i sin nyhetsrapportering och läsarna är en viktig del av detta arbete.

Polis en kallades på söndagen till ett flerbostadshus i Märsta efter larm om oväsen. En man i 30-årsåldern, som befann sig i huset, har gripits misstänkt för mord.

Attackerna uppges vara riktade mot infrastruktur som tillhör terrororganisationen Hizbollah, säger IDF i ett uttalande. Samtidigt larmades polis och räddningstjänst till en villabrand i Hultsfreds kommun. Räddningstjänsten var fortfarande på platsen när de lämnade sin rapport. Polisen förklarade att E4 genom Örnsköldsvik inte är en höghastighetsväg.

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