Polisen larmades till Möja efter vapenliknande föremål

Polisen larmades till Möja i Stockholms skärgård strax efter klockan 17 på måndagskvällen efter att kaptenen på en passagerarbåt ringt in och rapporterat om ett vapenliknande föremål. Kaptenen hade sett en eller flera personer som riktade ett vapenliknande föremål mot båten när han släppt av passagerare och backade ut. Nederländernas backstjärna Jurriën Timber missar fotbolls-VM på grund av en ljumskskada. Den 24-årige Arsenal-backen tvingas kasta in handduken på grund av sin skada. Tre män, en styrelseordförande i ett börsnoterat företag, en före detta vd i ett finansbolag och en aktiemäklare, har åtalats för ekobrott. Omanska myndigheter har räddat 24 indiska sjömän från en brinnande oljetanker utanför Omans kust. Den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby ska släpps från häktet i väntan på dom. Oscar Hiljemark blev inte långvarig som fotbollstränare i italienska Pisa. Eriksen föll ihop under matchen mot Ukraina och fick behandling på planen. Stockholmsbörsens fall bromsades och oljeprisets rusning bröts när USA:s president Donald Trump uppmanat Israel och Iran till eldupphör. Livsmedelsverket vill stärka livsmedelsbutikerna i de nordligaste länen med totalt 90 miljoner kronor.

Polisen larmades till Möja i Stockholms skärgård strax efter klockan 17 på måndagskvällen efter att kaptenen på en passagerarbåt ringt in. Kaptenen hade sett en eller flera personer som riktade ett vapenliknande föremål mot båten när han släppt av passagerare och backade ut.

När kaptenen kom tillbaka till samma brygga under nästa tur valde han att inte släppa av passagerarna. Polisen är på plats för att försöka ta reda på vad som har hänt och om det finns någon som stämmer in på det ganska vaga signalementet de fått. Nederländernas backstjärna Jurriën Timber missar fotbolls-VM på grund av en ljumskskada. Den 24-årige Arsenal-backen tvingas kasta in handduken på grund av sin skada.

Timber har haft en skadefyllt vår, men var tillbaka i Champions League-finalen häromveckan när han fick hoppa in och spela nästan en timme. Med ett par timmar kvar till Nederländernas VM-genrep mot Uzbekistan i New York kom beskedet att Timber tvingas lämna truppen. Lutsharel Geertruida från Sunderland ersätter honom. Tre män, en styrelseordförande i ett börsnoterat företag, en före detta vd i ett finansbolag och en aktiemäklare, har åtalats för ekobrott.

Enligt Ekobrottsmyndighetens (EBM) åtal genomfördes den utredda aktieaffären i mars 2024. Villkoren var uppgjorda mellan männen i förväg men miljonaffären genomfördes i kontinuerlig handel. Därför är den att betrakta som marknadsmanipulation, enligt EBM. Styrelseordföranden och den före detta vd:n åtalas för marknadsmanipulation medan mäklaren är misstänkt för medhjälp till samma brott.

Omanska myndigheter har med hjälp av helikopter räddat 24 indiska sjömän från en brinnande oljetanker utanför Omans kust. Eldsvådan uppstod efter det att fartyget träffats av en robot, uppger sjömansfacket i Indien för amerikanska CBS News. Detta bekräftades senare av USA:s regionala militärledning Centcom, som i ett uttalande skriver att ett amerikanskt stridsflygplan besköt fartyget för att få stopp på det.

Fartyget är under ett tidigare namn - Arihant - belagt med sanktioner av USA på grund av påstådda kopplingar till Iran, enligt CBS. USA blockerar iranska hamnar och har under den pågångenvapenvilan med Iran tidigare både beskjutit och omdirigerat handelsfartyg i området. Den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby ska släpps från häktet i väntan på dom, enligt ett beslut från Oslo tingsrätt. Bonusprinsen är åtalad för 40 brott, och misstänks bland annat för flera våldtäkter.

Dom faller den 15 juni. Oscar Hiljemark blev inte långvarig som fotbollstränare i italienska Pisa. 33-åringen sparkas från klubben som slutade sist i Serie A. Hiljemark lämnade Elfsborg och tog över Pisa för fyra månader sedan. Laget låg då sist i högstaligan - och inte blev det mycket roligare med svensken som tränare. Under Oscar Hiljemarks tid i Italien vann Pisa bara en Serie A-match och säsongen avslutades med nio raka förluster, enligt Aftonbladet.

Det var under matchen mot Ukraina på söndagen som Eriksen föll ihop. Han fick behandling på planen och kunde därefter resa sig på egen hand och ta sig till en ambulans. Eriksen tackar för allt stöd. Förutom att jag är tacksam för stödet och hjälpen från alla spelare och det medicinska teamet på planen, är jag också oerhört tacksam för de läkare som har tagit hand om mig och mitt hjärta genom åren, skriver han.

Stockholmsbörsens fall bromsades och oljeprisets rusning bröts när USA:s president Donald Trump uppmanat Israel och Iran till eldupphör. Under förmiddagen var det mera surt, drygt 1 procent minus. Vid lunchtid manade sedan Trump Israel och Iran att genast sluta skjuta, efter ett dygn av intensiva anfall mellan länderna. Av de mest omsatta aktierna i Stockholm föll telekomtillverkaren Ericsson mest, 1,7 procent.

I andra änden av skalan syns teleoperatören Telia, plus 1,6 procent. Samtidigt med börsens andningspaus avtog uppgången av oljepriset. Nordsjöoljan kostar 94,7 dollar per fat, jämfört med drygt 97 dollar under morgonen. Livsmedelsverket vill stärka livsmedelsbutikerna i de nordligaste länen med totalt 90 miljoner kronor - för att de ska kunna upprätthålla förmåga under beredskapstid.

Det handlar om ett investeringsstöd för både inköp och installation av ett mobilt eller fast reservkraftaggregat, som ska möjliggöra livsmedelsbutikernas kapacitet i kris- eller krigstider, meddelar Livsmedelsverket i ett pressmeddelande





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