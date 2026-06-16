Polisen utforskar ett unikt fel som lett till brand på altan; SL arbetar med att minimera trafikpåverkan. Samtidigt har EU-parlamentet slutligt godkänt regler för namn på vegetariska livsmedel, vilket begränsar vissa termer.

Polisen har varit på plats tillsammans med räddningstjänst en efter att en brand uppstått på en altan. Enligt polisens initiala uppgifter kunde branden släckas av räddningstjänst en.

Presschef Andreas Strömberg berättar för radio att det rör sig om ett unikt fel vars rotorsak fortfarande är oklar. SL arbetar med att hitta alternativa lösningar medan utredningen pågår och hoppas på att trafiken ska kunna återgå till normalt inom några dagar. I ett annat ärendeuppgör att EU-parlamentet har slutligt godkänt en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter.

Vegoburgare och vegokorv kommer fortfarande att vara tillåtna, medan ord som vegobiff eller vegolever kommer att stoppas tillsammans med cirka 20 andra ord som enbart får användas för charkuteriprodukter. Enligt svenska ledamoten Heléne Fritzon (S) är det positivt att sunt förnuft råder, även om hon anser att EU inte borde involvera sig i sådana frågor. Aftonbladet inbjuder läsare att delta i nyhetsarbetet via tjänsten Tipsa där man kan skicka in tips, bilder och video.

Alla tips behandlas och vid intresse kontaktar redaktionen tipsgivaren. Källskydd garanteras, och betalning utgår för publicerade tips som ägs eller har rätt att säljas. Appen inkluderar också geolokalisering för lokala push-notiser och efterlysningar relaterade till nyhetshändelser. Vid insänd material varningas man för att inte sätta sig själv eller andra i risk och att respektera integritet samt hållet behörigt avstånd från räddningspersonal. Snabba insändningar kan leda till direkt publicering





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brand Altan Polisen Räddningstjänst SL Trafik EU-Parlamentet Vegetariska Produkter Vegoburgare Källskydd Tipsa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Räddningstjänsten rapporterar från båtbråk samtidigt som politisk kärnkraftsdebatt och internationella händelserRäddningstjänstens operatör beskriver en överbelastad situation där händelserna går från båt till båt. Samtidigts pågår en skarp politisk debatt om kärnkraft där Miljöpartiet anklagar regeringen för att ha brutit sina löften. Även Schweiz har sett protester mot G7-mötet där polis använde tårgas och en flygolycka i USA har krävt liv. Artikkeln samlar flera parallella nyhetsströmmar.

Read more »

Kent Torneus dog plötsligt i gruvan - polisen utrederKent Torneus jobbade i Kirunagruvan i över 29 år innan han plötsligt dog på jobbet. Nu utreder polisen olyckan.

Read more »

Lugn natt för polisen trots VM-matchenPolisen rapporterar att det var en lugn natt trots VM-matchen mot Tunisien. Supportrar hade samlats på gatorna men firandena gick smidigt och lugnt.

Read more »

Firade Sveriges målkalas – samtidigt steg rökenFabian, 35, hade bjudit in till VM-premiär med försnack och frukost. Då föll Putins bomber över Kiev. – Det går från att känna dödsångest till total eufori.

Read more »