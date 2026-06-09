Stockholmspolisen har beslutat att ha möjlighet att använda drönare för att övervaka flera viktiga stadsdelar i samband med kungaparets förtida bröllop. Förberedelserna omfattar inte bara säkerhet vid evenemanget, utan också arbetslöshetsfrågor, transport och ett antal lokala incidenter som har uppstått det senaste året.

Polisen i Stockholm siktar på att kunna använda drönare för att bevaka centrala delar av staden i förberedelserna inför kungaparets föranledda guldbröllop den 13 juni.

Beslutet innebär att övervakning kan ske från klockan 12:00 till 22:00 och att drönarna kan cirkulera över områdena Gamla stan, Stockholms city, delar av Östermalm, Skeppsholmen samt den västra delen av Djurgården. Sådan insats syftar i första hand till att förebygga och hantera eventuella säkerhetsincidenter, men den kan också fungera som ett seende som förhindra trafikfel och tjänar för att se över allmän ordning.

Många förväntar sig en tydligare detaljplan kring när och hur drönarna kommer att användas, men myndigheten har för närvarande inte släppt ytterligare information. Under samma period har polisen nyligen varit inblandad i en incident i Bandhagen, södra Stockholm. Ett flerbostadshus rapporterades om skrik och påverstått möbler, samt four personer som hittats med varianter av blöda sår, bland vilka ett par som fördes till sjukhus.

Polisen skriver två anmälningar för grov misshandel, samt två för normalgraden misshandel, och begär sannolikt även fler datum för utredning. Samtidigt ägt en trafikolycka på väg E18, där flera skåpbilar krockade mot varandra. SL-kortets pris förändrades markant för regionens anställda när en rabatt på 25 procent från det nuvarande priset 1 060 kronor subtraheras, vilket ger ett släde på 530 kronor. Extra 25 procent rabatt på månads­kortet ger genomgående en total rabatsats på 75 procent.

Generellt stärker den här insatsen regionens bemärkta fördelar för anställda. I en annan strålkastarsituation har en journalist enligt källor lyckats ta sig in i statsministerparets privata boende hotande att säkerhetspolisen inte styrkt identiteten nog. Kommentarer har uppstått om allvarliga brister i säkerhetskulturen. En annan rapport visar att 61 procent av svenska föräldrar skulle stödja en införande av 15-årsgräns på sociala medier, ett förslag som fick den socialminister invoke.

Samtidigt i politiska åtsikten, förberedelserna för en statsminister, har Centerpartiets ledare Magdalena Andersson förespråkat att en framtida regering ska förhålla sig till mitten för att skapa fler jobb och minska utsläpp, samtidigt som partier och regering genting av kommande förhandlingar lundar ramen. Tillståndet och allt i hjälper de som aktivt vill demonstrera stöd.





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polisen Återställa Drama Policirelevanta Säkerhet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stockholm satsar 100 miljoner på Kista – för att undvika en ”spökstad”Stockholms stad satsar 100 miljoner kronor på ett kommunalt bolag som ska försöka bryta den negativa spiralen i Kista.

Read more »

Besviken Andreas Almgren – sist i StockholmSist över mållinjen. Efteråt stod Andreas Almgren, 30, i bar överkropp och skakade på huvudet. – Ibland blir man förvånad över hur dåligt det känns i ett lopp,

Read more »

Kastades ut från klubben i Stockholm: ”Helt ärligt”Hur slutar det när ett gäng killar från Louisiana går ut i Stockholm och festar? Dåligt, menar Armand Duplantis. – Mina kompisar blev utslängda, säger ”Mondo”.

Read more »

Polisen om Sweden Rock: Relativt lugnt – 76 misstänkta brottSweden Rock har nu avslutats och på sin hemsida sammanfattar polisen nu festivalen som en 'relativt lugn tillställning'.

Read more »