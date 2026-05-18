Polisen ryckte ut med "betydande resurser" efter skottlossning vid moské i San Diego

Polisen ryckte ut med "betydande resurser" efter skottlossning vid en moské i San Diego. En av de dödade jobbade som säkerhetsvakt, och uppges ha konfronterat de två skyttarna vid moskén. "Jag tror att han spelade en avgörande roll i att hjälpa till så att det här inte blev värre", säger polischefen Scott Wahl på en presskonferens.

På X skrev polisen att man ryckte ut med "betydande resurser", och bilder från platsen visar ett enormt polisuppbåd. Polisen uppmanade också allmänhet att hålla sig borta från området där moské n ligger.

En dryg timme senare uppgav polisen på X att situationen var under kontroll, och kort därefter att hotet mot moskén var avvärjt. En av de dödade jobbade som säkerhetsvakt, och uppges ha konfronterat de två skyttarna vid moskén.

"Jag tror att han spelade en avgörande roll i att hjälpa till så att det här inte blev värre", säger polischefen Scott Wahl på en presskonferens. Även de två gärningspersonerna, som enligt amerikanska medier var en 17-årig pojke och en 19-årig man, har dött. De hittades döda i ett fordon i närheten av brottsplatsen, och enligt polisens teori dog de av skottskador de själva orsakat.

Omständigheterna som ledde fram till detta, och exakt vad som hände exakt när, kommer att komma fram de närmaste dagarna, säger Scott Wahl.att det är "skandalöst" att attackera en plats där folk utövar sin tro. President Donald Trump har informerats om händelsen. Det har också Kaliforniens guvernör Gavin Newsom, och San Diegos borgmästare Todd Gloria. Skottlossningen skedde vid en moské i San Diego





Aktuellt: Beläget vid en moské i Clairemont vid San Diego-polisen informerades om en skjutning i realtid. San Diego-polisen har larmats till en skjutning vid en moské i staden. Den lokala borgmästaren, Todd Gloria, meddelade att staden informerades om situationen med en aktiv skytt vid Islamic Center of San Diego i Clairemont och fick löpande uppdateringar från polisen.

