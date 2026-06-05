En full man som tros ha kört en elsparkcykel vid en parkeringsplats i centrala Mullsjö stoppades av polisen. En bil körde in i polisbilen och en berusad man i 75-årsåldern utan körkort misstänks för rattfylleri och olovlig körning. Inga personer skadades och det blev inga större skador på polisbilen.

Polisen stoppade en full man som tros ha kört en elsparkcykel vid en parkeringsplats i centrala Mullsjö vid lunchtid. Då kör en bil in i polisbilen.

Bakom ratten satt en berusad man i 75-årsåldern utan körkort som misstänks för rattfylleri och olovlig körning. Inga personer skadades och det blev inga större skador på polisbilen. Prinsessan Estelle missar årets nationaldagsfirande samt firandet av kungaparets guldbröllopsdag veckan efter, skriver hovet. Anledningen är att hon befinner sig på en språkresa under början av sommaren.

Vilket land det handlar om framgår inte. Flera ledare i det kriminella gänget MS-13 i El Salvador kan dömas till tusental års fängelse, skriver AFP. 485 personer står åtalade för nästa 50 000 brott i den pågående massrättegång mot gängkriminella. - De här personerna kommer inte ens leva tillräckligt länge för att avtjäna straffen de kommer att dömas till, säger Max Munoz, biträdande åklagare. Han lyfter exempelvis en 47-årig man som kan få sitt straff förlängt med 25 000 år.

Boende larmade polisen om höga smällar som lät som ett vapen avlossades i Örebro vid 11-tiden. Polisen hittade en pojke i yngre tonåren med ett kolsyrevapen som de misstänker ligger bakom smällarna. Han misstänks för ringa brott mot vapenlagen, men då han inte är straffmyndig lämnas ärendet över till socialtjänsten. Inga personer har skadats.

Polis fick kallas till en lägenhetsvisning i Täby centrum efter larm om en aggressiv man. Lägenhetsvisningen var för seniorer och under visningen blev en kvinna plötsligt attackerad av mannen. Kvinnan och sällskapet fick låsa in sig i en lägenhet, i väntan på polisen, skriver polisen på sin hemsida. En man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för våldsamt motstånd och försök till våld mot tjänsteman.

Vid gripandet fick polisen använda sig av både elchockvapen och pepparsprej. Två gässlingar har slagits ihjäl vid Ramnasjön i Borås - nu utreder polisen djurplågeri, skriver Borås Tidning. - Det som inträffat är både sorgligt och upprörande. Att utsätta oskyldiga djur för lidande på det här sättet är förkastligt och fullständigt oacceptabelt, säger Ilija Rajkovic, förundersökningsledare vid polisens ungdomsgrupp i Borås till tidningen.

De två fågelungarna hittades under tisdagseftermiddagen, den ena död och den andra så pass skadad att den behövde avlivas. Polisen har uppgifter på att ett gäng ungdomar har sprungit efter fåglarna för att sen slå dem med en grövre käpp. Nu söker polisen vittnen till händelsen för att ta utredningen vidare. En havsdrönare har exploderat i hamnen i rumänska Constanţa, enligt Digi24.

Enligt den rumänska militären var området säkrat men explosionen var inte kontrollerad och det rör sig om ett föremål som används i kriget i Ukraina. Enligt de första uppgifterna ska det ha varit en ukrainsk drönare. Två män i 50-årsåldern åtalas för mord och mordförsök efter att en man i 35-årsåldern sköts till döds i Årby i Eskilstuna den 30 augusti 2024.

Enligt åtalet ska de två männen dagen därpå åkt hem till en 19-åringen i Lagersberg, tagit ut honom i trapphuset och skjutit honom med ett skott som träffat honom i armen. Utöver det åtalas en 26-årig man för anstiftan av mord och anstiftan av försök till mord och en 30-årig man för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Två kvinnor i 30-årsåldern åtalas för grovt skyddande av brottsling. Motivet är enligt åklagaren fortsatt oklart.

- De båda skyttarna har agerat på uppdrag enligt crime as a service och bedöms inte ha någon koppling till målsägandena. Anstiftaren har tagit emot uppdraget och anlitat de två männen. Medhjälparen har hyrt bostad, bil och ordnat med mat till dem. Efter gärningarna har kvinnorna hjälpt en av skyttarna att fly Sverige, säger kammaråklagare Tobias Lindblom.

Minst sju människor har dödats i ryska attacker på flera håll i Ukraina, uppger regionala myndigheter. Ett rysk drönaranfall mot en livsmedelsfabrik nära huvudstaden Kiev dödade fyra civila tidigt på fredagen, enligt uppgifter från Kievregionens guvernör. I Cherson har en man i 75-årsåldern dödats i en rysk drönarattack. Även Zaporizjzja har utsatts för drönaranfall.

En kvinna har dödats och minst 16 människor har skadats. Ytterligare en kvinna har dödats i Dnipropetrovsk efter ryska attacker. Ukrainska luftförsvaret säger på fredagen att 198 drönare skjutits under natten. (TT) Den norska kronprinsessan Mette-Marit har satts på listan för att så snart som möjligt kunna genomföra en lungtransplantation, uppger det norska kungahuset i ett pressmeddelande. - Utvecklingen av kronprinsessans lungsjukdom är allvarli





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polisen Elsparkcykel Parkeringsplats Mullsjö Rattfylleri Olovlig Körning Berusad Man Bilolycka

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Investorhöjdaren: ”Inga fasoner utan rättvist, rätt och…Jenny Ashman Haquinius, Investors finansdirektör, är Näringslivets mäktigaste kvinna 2026.”Makt är att kunna påverka. Att påverka är hårt arbete och en stark…

Read more »

DEBATT: S: Det finns inga enkla lösningar för vården Jämtlands länEfter att ha läst replikerna på min debattartikel slås jag framför allt av en sak; vi verkar vara betydligt mer överens…

Read more »

Konkurrensverket får backa – inga böter för nätläkarbolagetMyndigheten kritiserade ett avtal där fyra nätläkarbolag kom överens om att inte vara synliga i annonser när någon googlade på konkurrenten. Nu dömer domstolen att ett av bolagen slipper böter för konkurrensbegränsande verksamhet.

Read more »

Inga tåg förbi Linköping nästa vecka – Trafikverket utför banarbetenVecka 24 genomförs flera banarbeten i Östergötland. Tåg mellan Norrköping och Linköping är inställda och Mjölby station håller stängt helgen 13-14 juni.

Read more »