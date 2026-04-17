Polisen utreder misshandel i Borås – Fyrverkeri kastat genom brevlåda i Salem – Ljusfenomen observerat över norra Sverige

Veckans nyheter präglas av en rad händelser: en kvinna attackerades i Borås, en brand startade i ett släp med farligt gods på E4, ett mystiskt ljusfenomen observerades över norra Sverige, och en svensk man åtalas i USA för misstänkt stöld från Svenska kyrkan. Dessutom rapporteras om festkaos i Vemdalen, en misstänkt mordbrand i Norrköping, anklagelser om vapenvilebrott mellan Israel och Libanon samt förändringar inom USA:s migrationspolis.

En kvinna i Borås utsattes för ett överfall i ett trapphus på fredagsmorgonen när hon var på väg till sitt arbete. Enligt polisens uppgifter fick kvinnan ett sår i pannan och fördes omedelbart till sjukhus för vård, där hennes tillstånd beskrivs som oklart. Händelsen inträffade tidigt på morgonen, strax efter klockan sex, och polisen inledde omgående en sökning i området med hjälp av hundpatrull. Trots intensiva ansträngningar har ingen misstänkt person ännu kunnat gripas.

En anmälan om misshandel har upprättats för att utreda händelsen vidare. Denna attack i ett annars lugnt bostadsområde har väckt oro bland invånarna och understryker vikten av trygghet i våra offentliga utrymmen, även tidiga morgnar. Polisen fortsätter sitt arbete med att samla in vittnesmål och bevis för att identifiera och ställa den ansvariga gärningspersonen inför rätta. Samtidigt pågår utredningsarbetet för att klarlägga motivet bakom attacken och förhindra att liknande incidenter sker igen. Säkerhetsåtgärder i trapphus och andra gemensamma utrymmen kan komma att ses över. I skidorten Vemdalen uppstod en tumultartad natt när närmare 1 600 personer deltog i en afterski-fest. Dock fick inte alla njuta av festligheterna fullt ut, då polisen avvisade hela 82 personer från området på grund av störande beteende eller andra ordningsstörningar. En av dessa individer omhändertogs dessutom för fylleri. Senare under kvällen skiftade fokus till en lokal nattklubb i samma ort, där cirka 1 500 besökare samlades. Även här rapporterades problem, med 184 personer som fick lämna nattklubben och tre som omhändertogs. En person greps misstänkt för offentlig urinering, vilket visar på den utmanande situation som polis och ordningsvakter mötte under natten. Dessa händelser belyser svårigheterna med att hantera stora folkmassor och alkoholintag, särskilt i samband med evenemang och nattliv. Den intensiva aktiviteten och de många avvisningarna understryker behovet av tydliga regler och konsekvent tillämpning av dessa för att upprätthålla ordningen och säkerheten. I Salem, söder om Stockholm, kastades under natten en fyrverkeripjäs genom en brevlåda i ett bostadshus, vilket ledde till att mannen som befann sig i bostaden fick svårt att andas. Händelsen har lett till en anmälan om skadegörelse, och polisen arbetar nu med att identifiera den person som ligger bakom den farliga handlingen. Ett annat uppseendeväckande fenomen var det mystiska ljusfenomen som observerades på himlen i norra Sverige under natten till fredagen. Polisen i Umeå, liksom flera andra samtal, bevittnade fenomenet. Enligt polisens RLC-befäl, Casey Causevic, rörde sig ljuset över himlen och upplevdes som kraftiga strålkastare. Polisen fick in samtal om händelsen strax efter klockan ett på natten. Den mest troliga förklaringen som polisen angav var en raketuppskjutning utanför Sveriges gränser, vilket även kunde observeras från Finland. Den finska polisen bekräftade att det rörde sig om en rysk rymdraket som inte utgjorde någon fara. Ryska medier har senare rapporterat att landet under natten genomförde en uppskjutning av en rymdraket på uppdrag av försvarsministeriet från rymdbasen i Plesetsk. I USA meddelas det att chefen för migrationspolisen ICE, Todd Lyons, kommer att lämna sin post i slutet av maj. Lyons, som utnämndes till ställföreträdande chef av Donald Trump i mars 2025, har varit en centralfigur i presidentens hårda invandringspolitik och ansvarat för omkring en halv miljon deportationer under det senaste året. Han lämnade in sin avskedsansökan till den nya ministern för inrikes säkerhet, Markwayne Mullin. Lyons har mött hård kritik för ICE:s metoder, och det är för närvarande oklart vem som kommer att ta över hans post. I Norrköping utreder polisen en misstänkt mordbrand efter att en företagslokal brunnit under torsdagskvällen. Branden kunde släckas av räddningstjänsten kort efter deras ankomst, och ingen person skadades. Förundersökning har inletts och ingen person är gripen i nuläget. På torsdagskvällen inleddes en vapenvila mellan Israel och Libanon, men redan kort efter dess ikraftträdande anklagade den libanesiska militären Israel för att ha brutit vapenvilan genom attacker mot mindre städer i södra Libanon. Armén uppmanade via plattformen X invånarna att avvakta med att återvända till de södra byarna och städerna på grund av dessa överträdelser. I New York har en svensk man åtalats, misstänkt för att ha stulit närmare 35 miljoner kronor från Svenska kyrkan i New York under en sexårsperiod. Mannen, som tidigare arbetat i kyrkans café och suttit i dess styrelse, anklagas för att ha använt sin position för att öppna egna konton i kyrkans namn och därigenom komma över pengarna. Åklagaren menar att pengarna använts till bland annat mat, räkningar och misslyckade affärsprojekt. Mannen nekar till anklagelserna. Kyrkan uppger att den har en stabil ekonomi och att verksamheten fortsätter som planerat, samtidigt som man samarbetar med myndigheterna för att utreda händelsen. E4 i Knivsta har varit avstängd i norrgående riktning sedan torsdagskvällen på grund av en brand i ett släp som innehöll farligt gods. Trafikverket bedömer att vägen kan öppnas först klockan 10 på fredagsförmiddagen. Ingen person skadades i samband med branden. Samtidigt firades vapenvilan i Beirut med skott i luften, där lasersikten riktades upp mot himlen som en del av firandet





Sverige driver på för ett starkare europeiskt Nato som komplement till USA:s engagemangStatsminister Ulf Kristersson betonar att arbetet med en plan B för försvarsalliansen inte är en reservplan för Nato, utan ett led i att stärka den europeiska dimensionen. Han menar att Europa genomgår den största militära upprustningen sedan kalla kriget och att Sverige spelar en drivande roll, särskilt när det gäller säkerheten i Östersjöregionen. Kristersson understryker att man på sikt inte kan räkna med att USA ensamt ska bära ansvaret för Europas försvar. Han avböjer också att kommentera uttalanden från andra ledare inom alliansen och framhåller Natos transatlantiska karaktär och vikten av att balansera olika intressen.

Polisen utreder anklagelser om sexuella övergrepp mot Katy PerryAustraliska myndigheter har inlett en utredning mot popstjärnan Katy Perry efter att skådespelaren Ruby Rose framfört anklagelser om sexuella övergrepp.

