Polisen utreder misstänkt allmänfarlig ödeläggelse efter explosion – flera andra händelser rapporterade

Polisen utreder en händelse som kan vara allmänfarlig ödeläggelse efter att fönster och fasad på en lägenhet skadats. Ingen person kom till skada. Rapporter om gripande för mordförsök, hundbett och bakslag för Kanye West bland övriga nyheter.

Polisen har inlett en förundersökning gällande allmänfarlig ödeläggelse , ett grovt brott som rör hantering av brandfarliga och explosiva varor, efter en incident där en lägenhets fönster och delar av fasaden har skadats. Enligt vakthavande befäl vid polisen, Thomas Paulsson, har ingen person kommit till skada i samband med händelsen.

Räddningstjänsten uppgav initialt att det kunde röra sig om en bilexplosion, men polisen delar inte denna bedömning och fokuserar istället utredningen kring misstänkt allmänfarlig ödeläggelse. Detta tyder på en medveten handling snarare än en olycka. Utredningen kommer sannolikt att innefatta tekniska undersökningar av platsen för att fastställa orsaken till skadorna och identifiera eventuella gärningspersoner. I andra nyheter har en man i 80-årsåldern gripits misstänkt för flera allvarliga brott, inklusive grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri och grovt vållande till kroppsskada. Bil har tagits i beslag i samband med gripandet. I Skellefteå har polisen gripit en man misstänkt för mordförsök på en kvinna. Brottet ska ha begåtts inomhus i en bostad och offret är allvarligt skadad och har förts till sjukhus med ambulans. Konstnären och entreprenören Kanye West fortsätter att drabbas av avbokningar till följd av sina antisemitiska uttalanden. Denna gång har en schweizisk fotbollsklubb, FC Basel, valt att inte gå vidare med en förfrågan om konsert på deras arena. Beslutet motiveras med att det ligger i linje med klubbens värderingar. Tidigare har planerade spelningar i Polen och Frankrike ställts in, och Storbritanniens regering har nekat honom visum. Inom sportvärlden meddelar Bayern München att anfallsstjärnan Serge Gnabry har ådragit sig en lårskada. Klubben har inte angivit någon exakt tidsram för hans återkomst, men tyska medier rapporterar att han kan ha spelat sin sista klubblagsmatch för säsongen och riskerar därmed att missa sommarens VM. Ett fall av potentiellt livsfarlig sabotage har uppdagats i Österrike där en tillverkare av barnmat, Hipp, återkallar hela sitt sortiment av barnmatsburkar som säljs hos Spar Österrike. Anledningen är att man inte kan utesluta att råttgift har tillförts produkterna, vilket kan vara livsfarligt för konsumenter. I Jordbro, söder om Stockholm, har två män blivit bitna av en hund i en lägenhet. En av dem har omfattande skador och har förts till sjukhus med ambulans. Båda männen har blivit bitna i armarna, och en av dem även i magen och i ett ben. Hunden har omhändertagits av polisen och en anmälan om vållande till kroppsskada samt brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter har upprättats. Den ungerske politikern Peter Magyar kommer att tillträda som ny premiärminister i Ungern den nionde eller tionde maj. Hans parti säkrar en stor majoritet i parlamentet. Slutligen rapporterar den amerikanska immigrations- och tullmyndigheten ICE att minst 17 personer har avlidit i deras förvar under årets första tre månader, vilket är en oroväckande ökning jämfört med föregående år. Den första upplagan av Judiska internationella filmfestivalen, JIFF, har invigts i Malmö med bland andra kulturminister Parisa Liljestrand närvarande. Festivalen fokuserar på judisk identitet, kultur, historia och samtid och presenterar ett tiotal filmer från olika länder. Påve Leo XIV har uttalat sig om att han beklagar om hans uttalanden har tolkats som en reaktion på kritik från Donald Trump och betonar sitt ointresse av att debattera med USA:s president





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

