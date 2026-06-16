Polisen har inlett utredning efter att en kvinna larmat om mobbning och brand. SL söker alternativa trafiklösningar medanIran-avtalets ekonomiska incitament diskuteras.

En kvinna larmade om att tre pojkar i 10-årsåldern ska ha mobbat och sparkat en jämnårig pojke, skriver polisen på sin hemsida. - Det är ett alldeles unikt fall som har inträffat och som vi fortfarande inte hittat rotorsaken till, säger presschef Andreas Strömberg till radion.

SL arbetar på att hitta alternativa lösningar under tiden som man utreder grundorsaken. De hoppas på att trafiken kan rulla som vanligt inom några dagar. Syftet är att Iran ska få ett ekonomiskt incitament att gå med på avtalet, enligt källorna. Polisen har varit på plats tillsammans med räddningstjänst.

Enligt polisens initiala uppgifter brann det på altanen. Branden kunde sedan släckas av räddningstjänsten. Anhöriga till de som är skrivna på adressen är informerade om händelsen





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mobbning Brand Polisen SL Traffik Iran Avtal Ekonomiskt Incitament Räddningstjänst 10-Åriga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kent Torneus dog plötsligt i gruvan - polisen utrederKent Torneus jobbade i Kirunagruvan i över 29 år innan han plötsligt dog på jobbet. Nu utreder polisen olyckan.

Read more »

Lugn natt för polisen trots VM-matchenPolisen rapporterar att det var en lugn natt trots VM-matchen mot Tunisien. Supportrar hade samlats på gatorna men firandena gick smidigt och lugnt.

Read more »

Polisen tog blottare i FarstaSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Polisen och räddningstjänst tacklar altanbrand -SL söker alternativa lösningar; EU godkänner namnregler för vegetariska produkterPolisen utforskar ett unikt fel som lett till brand på altan; SL arbetar med att minimera trafikpåverkan. Samtidigt har EU-parlamentet slutligt godkänt regler för namn på vegetariska livsmedel, vilket begränsar vissa termer.

Read more »