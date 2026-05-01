Polisen utreder mordförsök i Bollebygd medan flera andra händelser skakar Sverige och världen

Polisen utreder ett mordförsök i Bollebygd där en man i 45-årsåldern skadades. Samtidigt har en flicka i Lund påkörts av en taxi, en man i Enköping misstänks för rattfylleri, en brand har härjat i Malmö och två tonåringar har dödats i en drönarattack i Ryssland. Dessutom har en artist åtalats för rattfylleri, en svensk mördare dömts till livstids fängelse i Belgien och Donald Trump överväger att förflytta amerikanska trupper från flera länder.

Under fredagsmorgonen, kring 04-tiden, fick polisen in ett larm om en skadad man i Bollebygd. När polispatrullen anlände till platsen hittade de mannen utomhus. Mannen, som är i 45-årsåldern, fördes till sjukhus med ambulans.

Hans skador bedöms inte vara livshotande. Polisen har rubricerat händelsen som mordförsök och har spärrat av ett område. I nuläget är ingen misstänkt för brottet.

Ingen är misstänkt i nuläget. I Lund har en 16-årig flicka förts med ambulans till sjukhus efter att hon blivit påkörd av en taxi. Polisen har ingen närmare information om hennes skadeläge. Taxibilen har tagits i beslag och en teknisk undersökning kommer att genomföras.

Rubriceringen i ärendet är ännu inte fastställd. I Enköping har en man i 20-årsåldern misstänks för brott efter en bilfärd under natten. En nattvandrare larmade polisen efter att ha sett bilen köra i fel riktning i en rondell. Polisen beordrades till platsen och lyckades stanna bilen.

Föraren, en ung man i 20-årsåldern, blåste positivt i polisens kontrollinstrument. Mannen visade sig också sakna körkort och han blir misstänkt för olovlig körning och rattfylleri. I bilen färdades ytterligare personer, varav två unga män omhändertogs enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer. Sent på torsdagskvällen larmades polisen till Möllevången i Malmö med anledning av en brand i en skolsal.

Det har brunnit och en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet upprättats. Ingen misstänkt finns i ärendet. I den ryska regionen Belgorod har två tonåringar dödats i en ukrainsk drönarattack, enligt guvernören Vjatjeslav Gladkov. Den 18-årige mannen och 15-årige pojken färdades på en motorcykel när de träffades av drönaren.

De dog av sina skador på plats. På E14 utanför Åre frontalkrockade en lastbil och en personbil. Båda fordonen började brinna vid olyckan, som inträffade strax efter halv sju på torsdagskvällen. Två personer var inblandade i olyckan.

Föraren av personbilen fördes till sjukhus med ambulanshelikopter, men hans liv gick inte att rädda. Lastbilschauffören klarade sig utan fysiska skador. Polisen kommer att utreda omständigheterna kring dödsfallet och vad som kan ha orsakat olyckan. Flyglarm går över Teheran, rapporterar den iranska nyhetsbyrån Tasnim enligt Reuters.

Enligt nyhetsbyrån – som kontrolleras av Irans revolutionsgarde – är luftvärnet aktivt. Det är oklart om ljudet har ett samband med test av försvaret eller om det är åtgärder mot drönare. En amerikansk artist står åtalad för rattfylleri efter en vansinnesfärd i början av mars. Hon greps efter att polisen jagat henne i en timme och försökt stoppa henne på motorvägen.

Larmet kom in efter att folk sett bilen svaja mellan filerna nära hennes hem i Los Angeles. Rättegången börjar 4 maj. Stjärnan har tidigare stått åtalad. 2007 riskerade hon fängelse efter en påstådd smitningsolycka med en parkerad bild. Det åtalet lades dock ner efter att hon ersatt bilägaren för skadorna.

Den svenska mördaren Makaveli Lindén döms till livstids fängelse i Belgien. Han mördade en person i Oslo i oktober 2018 och flydde sen genom Europa där han mördade ytterligare en person i Belgien innan han greps. Det är det mordet han döms för nu. Han bedöms dock inte vara psykiskt sjuk vilket står i stark kontrast till den norska domen från 2020.

Då dömdes han för mord i Oslo tingsrätt och dömdes till rättspsykiatrisk vård. I Belgien mördade han en 58-årig kvinna med omkring 40 knivhugg. I går meddelade Donald Trump att han överväger att förflytta amerikanska trupper från Tyskland. Detsamma gäller Spanien och Italien, säger han när han träffar pressen i Vita huset.

På direkt fråga om han överväger ett tillbakadragande därifrån svarar presidenten: Ja, förmodligen. Varför skulle jag inte? Italien har inte varit till någon hjälp för oss och Spanien har varit hemska. Polisen larmades vid 21-tiden till de västra delarna av Norrköping med anledning av ett grovt brott.

I nuläget vill polisen inte gå in på vad som har hänt. Det finns ingen fara för allmänheten, säger Angelica Forsberg, polisens presstalesperson i region Öst





