Polisen utreder nattligt ljud, skattefinansierad hönsgård och fängelsedomar i Stockholm

En nattlig melodi får polisens väktarbolag att undersöka ljudet, en granskning visar att en hönsgård på Harpsund betalades med skattepengar, och tre män döms för människorov och utpressning. Samtidigt varnas för dyr vildsvinsstam och en självhävdelse om full poäng på presidenters kognitiva test.

En läsare i Stockholm vaknade strax före fem på morgonen av en ihållande melodi som hade spelat i minst en och en halv timme. Polisen i region Stockholm har anlitat ett väktarbolag för att undersöka källan till ljudet och väntar nu på resultaten.

Enligt polisens presstalesperson Anders Bryngelsson skall de rapportera om händelsen utvecklas till något mer omfattande. Samtidigt har en granskning avslöjat att statsministern Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed fick en hönsgård på Harpsund för sommarhöns, där en del av kostnaden täcktes av skattepengar. Enligt e‑post som erhållits av tidningen hade fastighetsägaren SFV och Regeringskansliet avsatt resurser för projektet.

Statsministerns presschef Hanna Strömberg skrev på X att Ulf Kristersson själv skulle betala tillbaka beloppet och att fakturan från Statens fastighetsverk skulle ersättas av staten. I en annan del av nyhetsflödet har Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson Anna‑Caren Sätherberg uttryckt oro över en stor och kostsam vildsvinsstam som belastar samhället ekonomiskt. Hon menar att vildsvinsen innebär höga kostnader både för jordbruk och för myndigheternas skadebekämpning. Rättsliga domar har också gjort nyheter.

Tre män har dömts till fem års fängelse för människorov och utpressning efter att de enligt polisens uppgift höll en 25‑årig man inlåst i en lägenhet i Stockholm i två dygn. Mannen tvingades betala pengar till sina förövare och utnyttjades till att samla in omkring femtio tusen kronor från anhöriga, vilka sedan överlämnades till gärningsmännen. Tingsrätten har även beslutat att två av de dömda ska utvisas från landet. En ovanlig självhävdelse har uppmärksammats på internet.

En person hävdar att han har klarat ett avancerat kognitivt test för amerikanska presidentkandidater med full pott - trettio av trettio poäng - och att han har upprepat detta resultat fyra gånger i rad, totalt etthundratjugo rätta svar av etthundratjugo möjliga. Personen föreslår att framtida president‑ och vicepresidentkandidater ska tvingas till liknande tester för att säkerställa hög intelligens. Aftonbladet påminner sina läsare om möjligheten att bidra med tips, bilder och videor via tjänsten Tipsa.

Man hittades skadad i trapphus i Ronneby, misstänkt för att ha skadats av ett vasst tillhyggeEn skadad man i 60-årsåldern hittades i ett trapphus i Ronneby tidigt på lördagsmorgonen. Mannen fördes till sjukhus, men polisen meddelade senare att han dött av skadorna. Personen i närheten uppfattade ett tumult i trapphuset och larmade polisen. Enligt polisen misstänks mannen ha skadats av ett vasst tillhygge och det verkar ha skett i samband med ett bråk. Händelsen bedöms i nuläget som en isolerad händelse mellan två män som, enligt polisen, tycks känna till varandra sedan tidigare.

Rekordmånga anmälda till Stockholm MarathonNästan 25 000 löpare är anmälda till Stockholm Marathon, vilket är rekord. Loppet startar och slutar vid Stockholms stadion. Deltagarna springer över Västerbron efter ca 28 km. Webbplatsen har problem, vilket försvårar följning. Kända idrottsprofiler som Anna Haag, Johan Olsson och eventuellt andra deltar.

WHO-chef besöker eboladrabbad region i Kongo-Kinshasa samtidigt som trafikstörningar pågår i StockholmVärldshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus är på plats i den eboladrabbade regionen Ituri i Kongo-Kinshasa för att utvärdera situationen och träffa berörda parter. Samtidigt uppstår störningar i Stockholms kollektivtrafik och på vägarna, och en försvunnen pojke hittas i Karlskoga.

Polisen varnar: Föräldrar bör söka nära hemmet när barn försvinnerPolisen påminner föräldrar om att barn som försvinner oftast är i närheten, särskilt hemma eller i små utrymmen. Vakthavande befäl Pernilla Henry ger tips på hur man söker och betonar vikten av snabb varning och logiskt tänkande under paniken.

