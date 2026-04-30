Polisen vädjar till föräldrar: Hämta era barn från Sibbarp!

Polis en vädjar till föräldrar att omedelbart hämta sina barn och ungdomar från området kring Sibbarp s kallbadhus. En ovanligt stor mängd berusade unga personer har samlats på platsen, vilket skapat en oroande situation.

Polisen beskriver att tusentals ungdomar befinner sig i området, och att berusningsgraden är mycket hög, vilket resulterat i en del ordningsstörningar. Insatsledare Ulrika Johansson betonar att polisen har lyckats behålla kontrollen över situationen tack vare förstärkta resurser, men att den främsta utmaningen ligger i att hantera det stora antalet berusade individer. Polisen saknar möjlighet att transportera hem de berusade ungdomarna och efterfrågar därför aktivt föräldrars hjälp.

Många av de anträffade ungdomarna är i ett sådant tillstånd att de inte kan ta sig hem på egen hand, och ett antal har behövt föras till sjukhus med ambulans. Situationen har väckt starka reaktioner bland föräldrar, där en av dem beskriver Valborgsmässohelgen som den värsta helgen för en tonårsförälder. Trots att det är svårt att förhindra tonåringar från att besöka platsen, understryker föräldern vikten av att ha koll på sina barn.

Den ökade närvaron av ungdomar vid Sibbarps kallbadhus under Valborgsmässohelgen har blivit ett återkommande problem. Förra året beskrevs situationen som en "krigszon", och även om årets situation upplevs som något bättre, kvarstår oron. Polisen har vidtagit åtgärder för att upprätthålla ordningen och säkerheten, men betonar att föräldrarnas engagemang är avgörande för att undvika allvarliga incidenter. Uppmaningen att hämta barnen är inte bara en fråga om att få dem i säkerhet, utan också om att förhindra att situationen eskalerar ytterligare.

Den höga berusningsgraden ökar risken för olyckor, våld och andra negativa konsekvenser. Polisen har förstärkt sin närvaro i området och samarbetar med ambulanspersonal för att kunna hantera eventuella nödsituationer. Samtidigt uppmanas ungdomarna själva att ta ansvar för sitt beteende och att undvika att dricka alkohol i övermått. Det är viktigt att komma ihåg att alkohol är skadligt för unga människor och att berusning kan leda till farliga situationer.

Föräldrar uppmanas att prata med sina barn om riskerna med alkohol och att vara uppmärksamma på tecken på att de kan vara i fara. Denna händelse belyser ett större problem med ungdomars alkoholvanor och behovet av förebyggande åtgärder. Det är inte bara polisen och föräldrarna som har ett ansvar, utan även skolan, fritidsgårdarna och samhället i stort. Det behövs en gemensam ansträngning för att skapa en trygg och säker miljö för ungdomar och för att minska risken för alkoholrelaterade skador.

Diskussionen om åldersgränser för alkohol, tillgängligheten av alkohol och behovet av mer information och utbildning om alkoholens effekter är viktig. Det är också viktigt att erbjuda ungdomar meningsfulla fritidsaktiviteter och att skapa en positiv och stödjande miljö där de känner sig trygga och respekterade. Polisen fortsätter att övervaka situationen vid Sibbarps kallbadhus och kommer att vidta ytterligare åtgärder om det behövs. Föräldrar uppmanas att fortsätta att vara vaksamma och att agera om de är oroliga för sina barn.

Denna situation är en påminnelse om att vi alla har ett ansvar för att skydda våra ungdomar och att skapa en tryggare framtid för dem. Det är viktigt att komma ihåg att en tidig dialog med barnen om alkohol och dess risker kan vara avgörande för att förebygga problem





