Polisen varnar: Unga rekryteras till kriminella gångars våldsuppdrag under sommarlov

Stockholmspolisen upptäcker ett oroande mönster där unga rekryteras till kriminella gängens våldsuppdrag under sommaren. Eftersom skolor och fritidsaktiviteter är stängda minskar det sociala skyddsnätet, vilket ökar risken för rekrytering. Polisen observerar att unga från hela landet står i kö för uppdrag som involerar våld och till och med mord.

Under sommarlovet ökar rekryteringen av unga till de kriminella gäng en. Både i de offentliga och digitala miljöerna, enligt Stockholmspolisen , som ser mönstret redan nu. - Det sociala skyddsnätet minskar när skolor och fritidsaktiviteter håller stängt, säger Bemvindo Kimenga, operativ chef i Polisregion Stockholm.

Sommarlovet är en särskilt känslig tid för unga. Den sociala kontrollen av unga i skolmiljön stängs ned, och risken att rekryteras till gängen ökar. Det menar Stockholmspolisen som i sin digitala spaning ser att unga från hela landet står i kö för att ta på sig vålds- och till och med morduppdrag i sommar. - Vi ser en väldigt allvarlig lägesbild vad avser rekryteringen av unga till olika våldsuppdrag just nu, både i de offentliga miljöerna och i sociala medier.

Det hänger ihop med att sommaren är en särskilt kritisk period då rekryteringen ökar, eftersom skolor och fritidsaktiviteter håller stängt, säger Bemvindo Kimenga





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Sommarlov Rekrytering Unga Kriminella Gäng Våldsuppdrag Stockholmspolisen Social Medier

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