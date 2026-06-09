Polisens klassificering av IFK Göteborg-supporter som nätverkskriminella väcker kritik

Polisen i Region Väst har klassificerat tre risksupportergrupperingar knutna till IFK Göteborg som kriminella nätverk. Detta har lett till vistelseförbud för flera supportrar, inklusive en ultrassupporter som identifieras som Adam. Kritik riktas mot och rättssäkerheten, och till och med riksdagsledamöter har ifrågasatt användningen av verktyg avsedda för grov gängkriminalitet. En tingsrätt har delvis upphävt vistelseförbuden, vilket visar på rättssystemets gränser. Hela fallet belyser spänningen mellan fotbollens huliganproblem och individens rättigheter.

Polis en i Region Väst har klassificerat tre av IFK Göteborgs risksupportergrupperingar, incluisve Wisemen, Supras och Ultras , som kriminella nätverk. Denna nya klassificering har väckt stark kritik för att vara ogrundad och rättsosäker.

Adam, en ultrassupporter som klassificerats som en viktig strategisk aktör i ett kriminellt nätverk, berättar om hur han upplever situationen. Han fick ett vistelseförbud som hindrar honom från att vistas i området kring IFK Göteborgs träningsanläggning samt i centrala Göteborg på matchdagar och i samband med bortamattcher i nio andra svenska städer. Adam anser att det är absurt att bli klassificerad som en viktig aktör för ett kriminellt nätverk baserat på tidigare mindre allvarliga brott som pyroteknikanvändning.

Han ifrågasätter polisens metod och påstår att rättssystemet inte fungerar korrekt. Efter överklagande gav Göteborgs tingsrätt Adam delvis rätt; delar av vistelseförbudet hävdes, men förbudet mot att vistas kring Kamratgården kvarstår. Även andra supportrar har fått sina förbud delvis upphävda i rätten. Kritiken mot klassificeringen har nått hög politisk nivå, som närSocialdemokraternas Lars Isacsson i riksdagen ifrågasatte användandet av verktyg som är tänkta för seriös gängkriminalitet mot fotbollssupportrar.

Polisen använder en modell med elva kriterier för organiserad brottslighet från Europol, där minst sex måste uppfyllas inklusive fyra obligatoriska. Mats Bergström, chef för polisens operativa enhet i region väst, förklarar att klassificeringen grundas påituationen när IFK Göteborgs dåvarande sportdirektör blev utsatt för hot och otillbörlig påverkan. Även om polisen anger detta som bakgrund, kritiseras klassificeringen för att vara för svepande och riskerar att undergräva myndighetens legitimitet.

Adam, som inte passar stereotypen av en nätverkskriminell, väljer ändå att tala ut för att lyfta det han ser som en orättvisa. Händelserna har pågått sedan den 10 mars och har lett till debatt om balansen mellan kollektivt ansvar och individens rättigheter inom fotbollsmiljön





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