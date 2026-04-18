Poliser åtalas för vansinneskörning i nära 300 km/h

Tre män från Luleå, varav två är poliser, har åtalats för att ha kört motorcykel i extremt höga hastigheter, uppemot 300 kilometer i timmen. Händelsen inträffade i augusti förra året och en av männen mättes till 281 km/h på en 110-väg. Alla tre nekar till brott.

Händelsen inträffade i augusti förra året när de tre motorcyklisterna susade förbi en polispatrull vid Antnäs, söder om Luleå. En annan polispatrull i närheten uppmärksammade händelsen och tog fram sin hastighetsmätare. Den visade att en av motorcyklisterna färdades i 281 kilometer i timmen på en 110-väg. Uppskattningar gjordes att de övriga två motorcyklisterna kan ha kört över 300 kilometer i timmen.

Vid en senare kontroll visade det sig att två av de tre motorcyklisterna arbetar som poliser. Samtliga tre åtalade nekar till brott. Rättegången väntas dra igång under hösten och kommer att pröva huruvida deras körning utgör ett brott mot trafiklagstiftningen, särskilt med tanke på de extremt höga hastigheterna och att två av de inblandade har ansvarsfulla positioner inom polisen.

Fallet har väckt stor uppmärksamhet då det belyser riskerna med oansvarigt beteende i trafiken, oavsett yrkesroll. De åtalade riskerar fängelsestraff om de fälls för de grova brotten. Utredningen har kartlagt händelseförloppet noggrant och åklagaren menar att det finns tillräckligt med bevisning för att gå vidare med åtal.

Frågan om polisernas arbetsgivare och deras eventuella interna utredningar är ännu oklar, men det är sannolikt att disciplinära åtgärder kan bli aktuella beroende på utfallet av rättsprocessen. Denna händelse fungerar som en skarp påminnelse om vikten av säkerhet och ansvarstagande på våra vägar, och vikten av att alla, särskilt de som är satta att upprätthålla lagen, lever upp till de förväntningar som samhället har på dem.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Shinnimins önskan – vill stanna i LuleåSportreporter med fokus på hockey. Varit på Expressen sedan 2023. Har innan dess flera års erfarenhet från arbete på lokaltidning, som såväl sport- som allmänreporter.

Read more »

Helldén om C och V: Räknar med att alla tar ansvarMiljöpartiet kommer att prioritera tre frågor i valrörelsen: klimat, natur och jämlikhet.

Read more »

MP satsar på tre frågor inför valetMiljöpartiet kommer att prioritera tre frågor inför valet: Klimat, natur och jämlikhet.

Read more »

Legendar lämnar – ”Bulan” Berglund avslutar sin Luleå-epokEfter 33 år som spelare och tränare har Thomas "Bulan" Berglund lämnat Luleå Hockey. En rörd tränare delar med sig av sina starkaste minnen från en lång karriär i klubben, med fokus på de två SM-gulden och det legendariska guldfirandet 2025.

Read more »

Uppmaningen: Mata inte småfåglar i tre veckorDet pågår ett utbrott av blåmessjukan i Sverige. Statens veterinärmedicinska anstalt uppmanar nu till att sluta mata småfåglar i tre veckor.

Read more »

Hamas ”låtsas regera” Gaza – 18 poliser dödades i en månad.På Hamas sociala medier låter det som att allt under kontroll i Gazas marknader. I verkligheten ”syns personalen knappt” – och poliser har dödats av Israel.

Read more »