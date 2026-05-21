Poliserna i Helsingborg: Nato-möte på ministernivå i Sverige

Det första Nato-mötet på ministernivå i Sverige hålls i Helsingborg. Polisen har spärrat av delar av staden och tusentals tjänsteman, politiskt sakkunniga och journalister är på plats. Höjdare inom politiken på plats inkluderar Natos generalsekretare Mark Rutte och USA:s utrikesminister Marco Rubio. Helsingborgsmötet ska förbereda inför Natos nästa toppmöte för stats- och regeringschefer som hålls i juli i Ankara, Turkiet.

På torsdagen inleds det första Nato-mötet på ministernivå i Sverige. Tusentals tjänsteman, politiskt sakkunniga och journalister är på plats i Helsingborg där mötet hålls. Höjdare inom politiken på plats på gästlistan finns utöver Rutte och Rubio också Storbritanniens utrikesminister Yvette Cooper, Tysklands Johann Wadephul, Turkiets Hakan Fidan och Frankrikes Jean-Noël Barrot. Dessutom är Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha inbjuden.

Helsingborgsmötet ska förbereda inför Natos nästa toppmöte för stats- och regeringschefer som hålls i juli i Ankara, Turkiet. Agendan i Helsingborg är formellt inte offentligt, men Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard har bland annat lyft vikten av ett ökat stöd till Ukraina och att det ska redogöras för hur det går för medlemsländerna att nå fem procent av BNP på försvar.

Det viktiga är bördeskiftet, det vill säga att vi nu ska ta ett större ansvar för vår gemensamma avskräckning och försvaret av alliansen i Europa och Kanada, har utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M), tidigare sagt till SVT





Oklart om Rubio kommer till Helsingborg – Natomöte i HelsingborgDen 21 och 22 maj står Sverige för värd för Natos utrikesministermöte. Mötet sker i Helsingborg och är det första på ministernivå i Sverige sedan tillträdet i alliansen. Följ det senaste om mötet i SVT:s liverapport.

Natos generalsekreterare Rutte håller pressträff – Natomöte i HelsingborgDen 21 och 22 maj står Sverige för värd för Natos utrikesministermöte. Mötet sker i Helsingborg och är det första på ministernivå i Sverige sedan tillträdet i alliansen. Följ det senaste om mötet i SVT:s liverapport.

Kristersson, Nato-generalsekreterare Rutte träffas ombord på kustfartyg inför Natomöte HelsingborgUnder torsdagen börjar Nato-mötet i Helsingborg. Då väntas bland annat middag för utrikesministrar, Nato-chefer och delegater på Sofiero slott. Under onsdagskvällen äter Ulf Kristersson middag med bland andra Natos generalsekreterare på ett kustfartyg i Helsingborg. Vid 17:30-tiden på onsdagen landade statsminister Ulf Kristersson (M) och andra ministrar med regeringsplanet på Ängelholms flygplats. Natos generalsekreterare Mark Rutte kom i ett annat plan och tillsammans transporterades de till Helsingborg där de steg ombord på ett kustfartyg för att äta middag. Tillställningen är en arbetsmiddag mellan Rutte och bland andra Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M).Under torsdagen besöker statsministern och generalsekreteraren P7 i Revingehed där de håller en gemensam pressträff inför Natomötet och direkt därefter anländer till Sofiero slott där mötet inleds med middag. Kung Carl Gustaf och drottning Silvia närvarar.

Här fixas Helsingborg för 2,2 miljoner inför Nato-mötetKavajer pressas, skor putsas och Helsingborg fixas fint med 2 000 blommor. Förberedelserna inför Nato-toppmötet pågår för fullt, även i Helsingborgs stadskärna.

