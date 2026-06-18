Polisinsats, Tay Keith död, bilbrand och efterlysta män i Sverige

En sammanfattning av flera händelser: polispatrull i resurskrävande ärende, musikproducenten Tay Keith avliden, knivlarm med elchock, bilbrand efter avkörning, samt två svenska män överförda från Förenade Arabemiraten.

Polis en har haft patruller på en plats i ungefär en och en halv timme i ett resurskrävande ärende, enligt RLC-befälet Jonatan Rodriguez. Under samma tid har musikproducenten Tay Keith avlidit, rapporterar TMZ.

Han var Grammynominerad och låg bakom stora hits som Travis Scotts Sicko Mode från 2018, samt samarbeten med Drake och Eminem. Det fanns oro för att en av de inblandade skulle använda kniv när polisen kom till platsen. För att få kontroll över mannen, som är i 45-årsåldern, användes elchocksvapen. Samtidigt larmades polisen vid 21-tiden på torsdagskvällen om en allvarlig olycka där en bil hade kört av vägen och in i ett träd och börjat brinna.

Det brann ordentligt i fordonet och även i trädet runt omkring, säger polisens presstalesperson Olle Älveroth. Två svenska medborgare har förts till Sverige från Förenade Arabemiraten och har nu placerats i häkten. Det handlar om en 45-årig man misstänkt för grov ekonomisk brottslighet och en 38-årig man misstänkt för grov narkotikasmuggling och grova narkotikabrott. Svensk polis har nyligen haft flera möten med Förenade Arabemiraten för att utveckla det polisiära samarbetet.

Polismästare Anders Wiberg, chef för internationella enheten på Noa, tackar rättsväsendet i Förenade Arabemiraten för samarbetet som var avgörande för framgången i ärendena





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Polis Tay Keith Bilbrand Efterlysta Förenade Arabemiraten

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