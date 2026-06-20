Polisinsatser och afterfrågor kring våldshändelser i Stockholm och Göteborg

Flera ingripande händelser har skett i och runt Stockholm under midsommaren: en man skuren med flaska i halsen på Brännö, hundattack på Gullmarsplan och misstänkt sexuell ofredande av en ung man av en äldre berusad kvinna. Polisen efterlyser gärningsmän. Dessutom inkluderas tekniska anvisningar för att kontakta Aftonbladet med tips.

Polisen larmades strax innan midnatt till ön Brännö utanför Göteborg efter att en man i 30-årsåldern skurits i halsen med en glasflaska. Enligt polisen blödde mannen kraftigt och måste transporteras till sjukhus.

En gärningsman efterlysas, men ingen har ännu gripits. I ett annat fall på en restaurang vid Gullmarsplan i södra Stockholm under midsommaraftonen uppstod ett bråk där en kvinna i 70-årsåldern blev biten av en hund. Hundägaren, en man i 80-årsåldern, är misstänkt för vållande till kroppsskada och brott mot lagen om tillsyn av hundar och katter. I ett tredje fall misstänks en berusad kvinna i 75-årsåldern för att ha sexuellt ofredat en man i 20-årsåldern på en restaurang.

Kvinnan ska ha satt sig ner intill mannen och börjat röra honom på ett oönskat sätt. Dessutom finns en reportage-del om hur tävlande på ett evenemang försökte hjälpa ett rådjur som fastnat i ett staket, men där en hund gjorde utfall och började äta på djuret. Festdeltagare kastade också ölburkar och ägg från taket.

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