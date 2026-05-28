Polismyndigheten stämmer Polisförbundet i Arbetsdomstolen på grund av diskriminering på grund av funktionsnedsättning

Polismyndigheten stämmer Polisförbundet i Arbetsdomstolen på grund av vad de kallar diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Fallet gäller en civilanställd hos polisen som blivit antagen till polisutbildningen. Under pågående utbildning fick personen en PTSD-diagnos av läkare. Polismyndigheten stoppade personen från att göra sin aspirantutbildning eftersom vederbörande inte uppfyller lämplighetskravet för en blivande polis.

Det är ingen mänsklig rättighet att ha ett visst jobb. Det finns också yrken som kräver en särskilt sorts lämplighet och där personliga egenskaper och frånvaron av medicinsk problematik spelar en avsevärd roll.

Ett sådant yrke är polis. De som ikläder sig polisuniform bär samhällets våldsmonopol på sina axlar. De kommer också i sitt jobb träffa på människor i deras sämsta och mest utsatta stunder. Poliser konfronteras av våld, död, misär, sorg och aggression.

Därför är det av yttersta vikt att de själva är stabila, lugna och trygga individer som inte bär på en massa bagage som kan göra att de inte förmår utföra de svåra uppgifter som ingår i polisyrket.så här ställer också antagningen till polisutbildningen, vilken sker via Plikt- och prövningsverket, höga krav. Som att man för att kunna antas ‘inte får ha ett medicinskt hälsotillstånd eller symptom som kan utlösas eller förvärras av arbetet eller som kan framkalla fara för dig själv, kollegor eller allmänheten’.

För den som tidigare fått en psykiatrisk diagnos gäller även att man varit friskförklarad sedan minst ett år, att man avslutat all läkemedelsbehandling, under det gångna året inte varit sjukskriven relaterat till den aktuella diagnosen, samt att andra behandlingar som till exempel samtalsterapi är avslutade sedan minst ett år tillbaka. Vilket allt är fullt förståeligt eftersom det handlar om personer som ska kunna hantera samhällets mörkaste sidor utan att vackla.märkligt nog inte förstå.

De stämmer nu Polismyndigheten i Arbetsdomstolen på grund av vad de kallar diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Fallet gäller en civilanställd hos polisen som blivit antagen till polisutbildningen. Under pågående utbildning fick personen en PTSD-diagnos av läkare. PTSD, posttraumatiskt stressymptom, är förknippat med stark ångest och människor som lider av PTSD har ofta både koncentrationssvårigheter och sömnproblem.

När personen skulle göra sin aspirantutbildning, den avslutande delen av polisutbildningen som sker på plats ute i verkligheten, blev hon stoppad av Polismyndigheten som anförde att vederbörande inte uppfyller lämplighetskravet för en blivande polis. Vilket de rimligtvis har rätt i.behandlades under utbildningstiden och därefter friskförklarades så kräver det ändå att det går en viss tid och sedan görs en ny bedömning.

Särskilt som det även framkommit att personen under antagningsprocessen mörkade att hon hade ett tidigare självskadebeteende, något som naturligtvis ses som allvarligt eftersom varje del av de sökandes person och omgivning går igenom minutiöst under antagningsprocessen. I grunden handlar det om att Sveriges poliskår ska bestå av trygga och lugna individer som klarar av sitt komplicerade uppdrag. När Polisförbundet hänvisar till funktionsnedsättningar och hävdar att deras medlem diskrimineras på grund av detta, så är det därför en mycket märklig inställning.

Har man en funktionsnedsättning kopplad till posttraumatisk stress så ska man inte arbeta som polis. Så enkelt är det. Har personen nu friskförklarats är det ändå självklart att hon avvaktar en period innan det är dags för aspirantplacering, så att man kan se att hennes ångestsyndrom inte återkommer. Polisförbundet borde helt enkelt förstå bättre än att motarbeta de krav som samhället har på blivande poliser





