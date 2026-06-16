Jan Håkansson, polisområdeschef i Västmanland, döms för ringa stöld efter att ha tagit två perenner från en blomsterbutik. Han håller fast vid att det var ett missförstånd och frias från anklagelsen om olovligt bruk av polisbil.

I Uppsala tingsrätt har Västmanland s polisområdeschef Jan Håkansson dömts för ringa stöld av två perenner från en blomsterbutik i Enköping. Händelsen inträffade i november 2025 och åtalades han för att ha använt en polisbil i privata ärenden samt stulit blommor värda 398 kronor.

Håkansson har konsekvent förnekat brott och hävdar att det rörde sig om ett missförstånd. Under förhör har han förklarat att han trodde han hade tillåtelse att prova blommor i krukor som skulle användas vid en gravplats, men att detta gången blev en missförstånd med butikspersonalen. Domen i tingsrätten meddelades under tisdagen. Håkansson döms för ringa stöld men frias från anklagelsen om olovligt brukande av en polisbil.

Tingsrätten dömde honom till att betala 30 dagsböter à 940 kronor, vilket innebär en totalböter på 28 200 kronor. I ett yttrande från Polismyndighetens ansvarsnämnd framkommer att en fällande dom inte anses riskera att leda till att Håkansson förlorar sin anställning som polisområdeschef. Fallet har väckt uppmärksamhet och debatt kring huruvida en ledande polisofficer bör hållas till ett högre anspråksnivå när det gäller förtroende och etik.

Även om stölden i sig bedöms som ringa, kan förklaringarna om missförstånd och användning av tjänstefordon för privatändamål skapa legitimitetssproblem för en ledande tjänsteman inom polisen. Offentlighetens förtroende för polisens objektivitet och integritet är avgörande för dess funktion, vilket gör att sådana fall får en oproportioner stor uppmärksamhet oavsett bouppteckningens ekonomiska storlek. SVT framhäver sina principer om saklighet och opartiskhet i sin nyhetsrapportering och anger att de strävar efter att publicera sant och relevant material.

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