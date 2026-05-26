Polisen genomför en realistisk övning med avspärrningar och höga ljud. Samtidigt presenterar statsminister Ulf Kristersson en nationell satsning på 6,5 miljarder kronor för att lindra energikrisen, med särskilt fokus på pendlare. Myndigheter varnar för bluffar som exploaterar situationen och påminner allmänheten om att skydda sina uppgifter.

Polisen meddelar att en omfattande övning kommer att genomföras på en större trafikerad plats under förmiddagen och fram till efter lunch. Övningen är av realistisk karaktär och innebär både höga smällar och andra kraftfulla ljud som kan höras av förbipasserande.

På plats kommer avspärrningar och tydlig skyltning att sättas upp för att avskräcka förbipasserande från att komma in i det avgränsade området. Detta är ett förberedande steg för att stärka beredskapen inför möjliga nödsituationer och för att ge både polis och räddningstjänst möjlighet att öva på samordning i verkliga scenarier. Invånarna uppmanas att följa vägvisning och att respektera avspärrningarna så att ingen utsätts för onödig risk.

Samtidigt presenterar statsminister Ulf Kristersson en ny nationell satsning på 6,5 miljarder kronor som syftar till att lindra de negativa effekterna av den pågående energikrisen, en kris som har förvärrats i kölvattnet av konflikten i Iran. Enligt Kristersson är målet att stödja pendlare som dagligen färdas till och från sina arbetsplatser, särskilt de som använder månadskort för kollektivtrafiken.

Energiministern Ebba Busch var med på presskonferensen där båda ledarna visade sig i en buss, ett symboliskt inslag för att understryka regeringens engagemang för resenärerna. Trots att både Trafikverket och Transportstyrelsen nämns i kommunikationen förklarar kommunikatören Thomas Pihl från Trafikverket tydligt att ingen av dessa myndigheter ligger bakom den finansiella planen, utan ansvaret ligger på regeringen och de relevanta departementen.

I samband med den nya ekonomiska satsningen har myndigheterna även varnat medborgare för en pågående bluffkampanj som försöker utnyttja den aktuella situationen. Meddelandet, som sprids via flera kanaler, uppmanar mottagare att inte klicka på okända länkar, inte betala några pengar och inte lämna ut person- eller kontouppgifter. Denna varning kommer efter att en misstänkt person vid namn Nesser dömdes till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott, ett fall som togs upp under sommaren.

Samtidigt fortsätter Aftonbladet att uppmuntra sina läsare att bidra med nyhetstips, bilder och videomaterial genom sin tjänst Tipsa! , där alla inskickade bidrag hanteras med kryptering och källskydd enligt tryckfrihetsförordningen. Genom att kombinera polisens övning, regeringens energisatsning och skyddet mot bluffar ger de senaste dagarna en klar bild av hur samhället försöker stärka sin motståndskraft i en turbulent tid





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polisövning Energikris Ulf Kristersson Ebba Busch Bluffvarning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tre astronauter rycker samtidigt av rymduppdraget Shenzhou-23 KinaTre astronauter frigör samtidigt Shenzhou-23 rymduppdraget Kina i en avskedsceremoni vid Jiuquan Satellite Launch Center i nordvästra Kina på söndagen. Kinas uppdrag Shenzhou-23, där en Long March 2-F-raket ska lyfta, var planerad till 23.08 lokal tid, 17.08 svensk tid. Uppskjutningen har nu genomförts där astronauten Lai Ka-Ying från Hong Kong ihop med rymdingenjören Zhu Yangzhu samt den före detta flygvapenpiloten Zhang Zhiyuan samtliga reser ut i rymden för första gången.

Read more »

Polisen söker stort med stöd i området efter försvinnande personLokal förening Nyåkersbygd organiserar sökinsats och lokala frivilliga försöker hitta försvunna pojken. Hela byn deltar i sökandet där även räddningstjänsten och Missing People är med.

Read more »

Polisen på plats vid misstänkt farligt föremål i NavestadNationella bombskyddet arbetar på platsen efter att polisen har påträffat ett misstänkt farligt föremål i en bostad i Navestad i Norrköpings kommun.

Read more »

Ledare: Ulf Kristerssons bidragstak slår stenhårt mot Sveriges fattigasteDet nya bidragstaket kommer inte att leda till att fler barn ser sina föräldrar gå till jobbet.

Read more »