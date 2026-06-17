Polisvarning: Äldre hotas av bedrägeri där förövare låtsas vara poliser och visar falsk polislogotyp

På Gotland har flera fall av bedrägeri registrerats där anropare ger sig ut för poliser och lyckas komma åt bankid hos äldre. Polisen varnar för att dela bankid och förklarar att polisen aldrig kommer att ringa och be om överföringar. Dessutom ges en översikt över andra nyheter: Carl Ginzburgs död, nytt polissamarbete mellan Sverige och Finland, Mjällbys kvallotteri, ledarnas avgång i Skånes cancervård, vilandeförklaring av migrationslagstiftning, och mordet på en russisk journalist i Polen.

På Gotland har en serie bedrägeri er upptäckts där förövare har låtsats vara poliser. Metoden har varit att ringa till äldre personer, orsaka stress och påstå att ett ogiltigt köp har gjorts med deras konto.

På så sätt har bedrägarna lyckats få tag i offrens bankid och tvingat på dem transaktioner för tiotusentals kronor. I vissa fall har polisens logotyp visats på offrens telefon under samtalet. Polisen har därför ivrigt varnat allmänheten: dela aldrig dina bankid-uppgifter eller logga in på banken när någon ringer och kräver det. Myndigheten framhäver att de aldrig kommer att ringa och be om överföringar av pengar eller kräva bankid.

Vidare påpekar de att polisens logotyp inte syns på mobilen när de contactar medborgare. Denna typ av bedrägeri, ofta kallat för telefonbedrägeri eller vuxenbedrägeri, riktar sig särskilt mot äldre och utsätter dem för oro och ekonomisk skada. Polisen rekommenderar att man alltid avslutar ett sådant samtal och istället kontaktar polisen eller banken via officiella kanaler för att kontrollera om något är fel.

Det är viktigt att varje medborgare är uppmärksam och inte låter sig stressas till oförsiktiga handlingar av ovannte personer. I andra nyheter har Carl Ginzburg, den italienska historikern och mikrohistorikern, lämnat oss efter en livslång bana av forskning och författarskap. Hans mest kända verk i Sverige är Osten och maskarna: En 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen, som gavs ut i ny utgåva förra året. I boken analyserar han tankarna hos en mjölnare från 1500-talet som brände av synen på inkvisitionen.

Ginzburg växte upp i en litterär familj; hans mor var författaren Natalia Ginzburg och hans far fängslades av Gestapo och avled i fängelse när Carlo var mindre fem år. Hans forskning har haft stor inflytande på hur vi förstår folks historia och individens roll i stora samhällsförändringar. Från och med den 1 juli träder ett nya polissamarbetsavtal i kraft mellan Sverige och Finland. Avtalet innebär att svenska och finska poliser kan göra brådskande inresor i båda länderna vid akuta larm.

Det gäller för de norra gränskommunerna i Sverige: Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna. Samarbetet omfattar vissa akuta insatser där poliser från båda sidorna kan be varandra om hjälp. Dessutom har båda länderna rätt att utan formell begäran directly ingripa i nödsituationer om det är nödvändigt för att avvärja ett allvarligt hot mot människors liv och hälsa. Detta ska öka säkerheten i gränsområdena och underlätta ett snabbare polisinsats vid t.ex. trafikolyckor eller andra akuta händelser.

Idrottsmässigt har Mjällby AIFF fått ett intressant lotteri i Champions League-kvalet. Svenska mästarna får möta en skotsklubb i den andra kvalomgången, med dubbelmötet den 21-22 juli och 28-29 juli. Laget börjar med hemmamatchen på Strandvallen. För att nå Champions League-gruppspel måste Mjällby vinna tre dubbelmöten i rad.

Om de förlorar i den andra omgången har de ändå möjlighet att kvala för Europa League. Hammarby IF fick däremot en mardröm i Europa League-kvalet och måste möta den stora belgiska klubben Anderlecht. IFK Göteborg får det lättare när de ställs mot vinnaren från en tidigare omgång mellan Caernarfon Town från Wales och Levadia Tallinn från Estland i Conference League-kvalet. GAIS, stadsrivalerna i Göteborg, får ett utmanande möte med danska Nordsjælland.

En annan utveckling sker inom Region Skånes sjukvård. Alla sju sektionschefer för onkologi och hematologi har samtidigt meddelat att de avgår i protest mot regionens ledning. En av dem, Sara Kinhult, sektionschef för CNS-tumörer, hudtumörer och gynekologisk cancer, säger till Sydsvenskan: "Vi kan inte fullgöra vårt uppdrag" på grund av bristande information och stöd. Hon förklarar att de förväntas genomföra förändringar utan att få nödvändiga detaljer, vilket gör det omöjligt att bedöma konsekvenserna för patientvården.

Detta hotar kvaliteten i cancervården i regionen. I riksdagen har ett regeringslagförslag om utökade möjligheter att hålla barn i migrationsförvar vilandeförklarat. En minoritet på minst en sjättedel av riksdagsledamöterna kan besluta att en lag som inskränker grundläggande fri- och rättigheter ska hållas i beredskap i ett år. Detta instrument används sällan; sist var det 2007 gällande signalspaningslagen och 2011 gällande datalagringslagen.

Den nuaktuella lagen handlar om utlänningar med utvisningsbeslut som kan tas i förvar eller sättas under uppsikt i fler fall och hållas längre om det finns risk att de försvinner. Den del som vilandeförklaras innebär bland annat att barn som sökt asyl får hållas i förvar i högs tio dagar (till vidare tolv dagar) jämfört med dagens sex dagar. I Polen har en dramatisk mordhändelse ägt rum.

Journalisten och satirikern Semjon Skrepetskij, som använde pseudonymen Robert Kuzovov, sköts ihjäl vid en parkeringsplats i staden Biala Podlaska. Det var måndagsmorgonen. Han sköts först med tre skott, och när han låg på marken avfyrades ytterligare två skott på nära håll. Skrepetskij var känd för sin skarp satir mot president Vladimir Putin och hans regimen.

Några dagar före mordet hade han deltagit i en demonstration i Berlin. Pol tanks att mordet kan vara politiskt motiverat, och om det visar sig vara beställt av Ryssland, innebär det också en internationell dimension. Utredningen pågår. Slutligen, i en separat händelse som rör säkerhet i det dagliga livet, har polisen i en svensk stad uppmanat invånarna att vara särskilt vaksamma efter en serie inbrott i villaområden.

De misstänker att en organiserad klick är i aktion och råder folk att säkra sina fönster och dörrar samt rapportera misstänkt aktivitet. Även om detta är en lokal händelse, är det en påminnelse om att alltid vara observant och följa råd från myndigheterna för att skydda sig och sina tillhörigheter





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