Politik, sport och nyheter: Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta

Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta, säger Malin Sjöberg Högrell till radion. Detta är den andra varningen om kränkningar av landets luftrum under måndagsförmiddagen. Den första drönaren som kränkte Sveriges luftrum var en norsk drönare som flög in i svenskt luftrum. Norska Tone Hansen tar över som Moderna Museets nya överintendent. En flicka i förskoleåldern dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare i år, efter att ha lämnats ensam i bostaden. Nu åtalas en kvinna i 30-årsåldern för grovt vållande till annans död, olaga frihetsberövande och framkallande av fara för annan, rapporterar TT. Efter att fotbollspelaren Christian Eriksen i går kollapsade under Danmarks träningsmatch mot Ukraina kommer nu en uppdatering från det danska fotbollförbundet. Ett Nato-stridsplan har skjutit ned en misstänkt drönare som har kränkt Lettlands luftrum under morgonen, enligt försvarsmakten i Lettland. Någonting har exploderat i en villa i Nykvarn, söder om Stockholm, rapporterar TT. Ingen person ska ha skadats vid händelsen.

Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ, säger Malin Sjöberg Högrell till radion.

Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta. Detta är den andra varningen om kränkningar av landets luftrum under måndagsförmiddagen. Den första drönaren som kränkte Sveriges luftrum var en norsk drönare som flög in i svenskt luftrum. Norska Tone Hansen tar över som Moderna Museets nya överintendent.

Tone Hansen är själv utbildad konstnär och för närvarande museichef för Munchmuseet i Oslo. Hon har tidigare varit chef för Henie Onstad Kunstsenter, också i Oslo. Den 1 september kommer Hansen att ta över uppdraget efter Gitte Ørskou som lämnar efter sju år på posten. I januari 2026 slogs myndigheterna Moderna Museet, Statens konstråd och Arkdes ihop till en gemensam stormyndighet under namnet Moderna Museet.

En flicka i förskoleåldern dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare i år, efter att ha lämnats ensam i bostaden. Nu åtalas en kvinna i 30-årsåldern för grovt vållande till annans död, olaga frihetsberövande och framkallande av fara för annan, rapporterar TT. Det som har framkommit är att kvinnan vid ett flertal tillfällen lämnat flickan ensam utan uppsikt från sen eftermiddag till förmiddagen efter. Så var det även vid det sista tillfället när branden inträffade.

Efter att fotbollspelaren Christian Eriksen i går kollapsade under Danmarks träningsmatch mot Ukraina kommer nu en uppdatering från det danska fotbollförbundet. Jag pratade med Christian i morse, och han mår bra. Han är med sin familj och är vid gott mod. Förväntningen är att han kan skrivas ut snart och åka hem, säger landslagsläkaren Morten Boesen enligt Ekstrabladet.

Detta är andra gången en liknande incident händer Eriksen. Under EM 2021 drabbades han av ett hjärtstopp på planen och var därefter borta från fotbollen under ett år. Ett Nato-stridsplan har skjutit ned en misstänkt drönare som har kränkt Lettlands luftrum under morgonen, enligt försvarsmakten i Lettland. Ett flyglarm gick ut till den lettiska befolkningen som manades att söka skydd inomhus.

Ungefär en timme senare meddelades det att hotet var över. Tack till våra franska allierade, för att ni sköt ner drönaren som flög in i lettiskt luftrum, skriver utrikesministern i Lettland på sin Twitter-konto. Även det hotet ska ha neutraliserats, meddelar den lettiska försvarsmakten klockan 11.45. Detta är en av flera händelser som har påverkat börsen i dag.

AI-utvecklingen och det senaste dygnets händelser i Mellanöstern har påverkat börsen. På OMXS30-listan går mobiloperatörerna Tele2 och Telia mot strömmen med uppgångar på omkring 1 procent. Gruvkoncernen Boliden faller nästan 3 procent. Ett högre oljepris och en dyrare dollar skapar ett tryck uppåt på diesel och bensin på svenska mackar.

Innan Israel och USA inledde bombkriget mot Iran den 28 februari låg oljepriset på cirka 70 dollar per fat. Men Irankriget har i praktiken slagit ut farleden för olja och gas genom Hormuzsundet, vilket trycker upp energipriserna. 2021 chockerades en hel fotbollsvärld när Christian Eriksen föll ihop efter ett hjärtsopp under EM-matchen mot Finland. Igår kväll föll han ihop igen. I den 65:e matchminuten i en träningslandskamp mellan Danmark och Ukraina tog sig den 34-årige mittfältaren för bröstet.

Sedan omringades han av lagkamrater. Jag tror att pacemakern har gjort det den var avsedd att göra - att få honom tillbaka, säger Danmarks landslagsläkare Martin Boesen till Peter Möller, danska fotbollförbundets direktör. Berättar att ingen av de danska spelarna åkte hem ensamma från matchen. Krispsykolog står redo, rapporterar TT.

Någonting har exploderat i en villa i Nykvarn, söder om Stockholm, rapporterar TT. Ingen person ska ha skadats vid händelsen. Det är lite oklart vad som har sprängts men troligtvis är det något som kastats in i en villa där det har börjat brinna, säger Mikael Lundqvist, vakthavande befäl vid räddningstjänsten. Branden hade vid 04-tiden kunnat släckas.

Polisen skriver på sin sajt att dörrknackning och inhämtning av videomaterial i området pågår





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