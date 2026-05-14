Politiken som ett spel om makt och perception

En djupdykning i den svenska politiska arenan där rykten om klanstyre och symboliska utgifter blir vapen i valrörelsen.

Politik handlar i grunden om förmågan att uppfatta när motståndaren är sårbar, eller som det ofta uttrycks, att se blodet i vattnet. Det är en cynisk men effektiv mekanism.

I det nuvarande politiska landskapet ser vi hur Socialdemokraterna knappt behöver styra händelseförloppet i valrörelsen för att vinna mark. Det räcker med att tillräckligt många aktörer agerar i chefens anda, även utan direkta order. Kampanjerna rullar in med en kraft som känns oundviklig och som utnyttjar varje spricka i motståndarens fasad. Det handlar mindre om ideologiska debatter och mer om att identifiera och förstärka bilden av en motståndare som är i obalans.

Ett tydligt exempel på detta är hur personliga kopplingar och släktskap lyfts fram för att skapa en bild av ett korrupt klansamhälle. Historien om Marita Bildt och hennes koppling till regeringskretsarna är ett perfekt exempel. Det spelar egentligen ingen roll om de faktiska omständigheterna kring stiftelsepengar är försvarbara eller om det finns formella skäl för besluten. Det som betyder något är perceptionen.

Redan för decennier sedan påpekade Anders Isaksson att börd och äktenskap blivit viktigare för den politiska karriären än faktiska meriter, särskilt inom den socialdemokratiska rörelsen. När dessa band blir synliga för allmänheten skapas en obehaglig känsla av att makten är förbehållen en sluten krets, vilket är ett effektivt vapen i en politisk kampanj. Vidare ser vi hur småsaker förvandlas till stora symbolfrågor.

Diskussionerna om kostnaderna för servetter, mattor och inredning i Sagerska huset är klassiska exempel på hur detaljer kan användas för att måla upp en bild av en verklighetsfrånvänd elit. Även om det finns strikta upphandlingsregler och även om statsministern inte personligen kan gå till Ikea för att möblera sitt tjänstehem, så fastnar bilden av de saltade fakturorna. Det är en taktik som påminner om hur amerikanska nyliberaler på sjuttiotalet grävde fram absurda utgifter för toalettsitsar inom försvarsmakten.

Det handlar inte om summornas storlek i ett statsbudgetperspektiv, utan om den moraliska signalen och känslan av slöseri med skattemedel. Inom det egna lägret kan sveket vara det mest effektiva verktyget. När personer som Mats Svegfors väljer att vända ryggen åt sina allierade under en valrörelse, öppnas dörrar för andra. Det är en form av politisk pungspark som ofta maskeras som samvetsskäl.

Men i verkligheten handlar det ofta om att söka sin egen plats i rampljuset eller att markera avstånd från en sjunkande ledare. När en profil som Svegfors signalerar att rödgröna alternativ är acceptabla, ger det legitimitet åt andra moderater att göra detsamma. Det skapar en kedjereaktion av lojalitetsbrott som kan vara förödande för en regeringskoalition. Denna dynamik understryks av Socialdemokraternas långvariga dominans i Sverige.

I ett land där ett parti har styrt så länge blir deras logik ofta den rådande normen. Att agera i chefens anda innebär att man förstår den underliggande maktstrukturen utan att behöva instruktioner. Det är en tyst överenskommelse om hur spelet spelas. Samtidigt ser vi en tendens där blockpolitiken börjar monteras ned, antingen av partierna själva eller av väljarna som tröttnat på de gamla uppdelningarna.

Det finns en risk att den politiska koncentrationen av makt leder till stolleprov, där ideologi ersätts av ren maktlystnad och strategiska manövrar. Det är en farlig utveckling som påminner om radioaktivitet; i koncentrerad form blir faran akut och oförutsägbar





