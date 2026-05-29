Politikens konst - en historisk tillbakablick på koalitioner och minoritetsregeringar

En analys av den svenska parlamentarismens utveckling, från 1900-talets koalitioner till dagens Tidöavtal, med fokus på blockpolitikens utmaningar inför höstens val.

Politikens konst är svår, skriver Håkan A Bengtsson i en genomgång av 1900-talets många koalitioner, minoritetsregeringar och politiska spel. För vissa partier är blockpolitiken oundgänglig och önskvärd, medan den för andra upplevs som en tvångströja.

Detta blir tydligt inför höstens val, där Tidöpartierna går till val i samlad trupp och är överens om att Sverigedemokraterna ska ingå i nästa regering. I boken Tidöpakten konstateras att detta inte bara är ett politiskt resonemangsäktenskap utan har utvecklats till en pakt för en specifik utveckling i högernationell riktning. Just nu tyder förstås alla opinionsmätningar på att Ulf Kristersson inte får fyra år till. Sverigedemokraterna är Sveriges största parti, men också det mest illa sedda.

En rimlig hypotes är att väljarna tycker att tyngdpunkten förflyttats för långt högerut. På den andra kanten finns inte någon motsvarande pakt eller överenskommelse. Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade gärna velat ha ett formaliserat samarbete, men Socialdemokraterna vill gå till val på egen hand och hålla nästan alla dörrar öppna. Här finns också svårhanterbara röda linjer: Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver ministerposter för att rösta för en S-ledd regering, medan Centern inte vill göra affärer med Vänsterpartiet.

Hur hamnade vi här? Ja, varför gör dom på detta viset? Som vanligt är det klokt att söka vägledning i historien. Det förflutna sätter ramarna för framtiden, vare sig vi vill eller inte, eller ens alltid är fullt ut medvetna därom.

Vi behöver inte ha allianser av dagens typ, uttryckte sig statsvetarprofessorn Olof Ruin i en intervju på Dagens Arena 2014. Alliansens åtta år i regering gick då mot sitt obevekliga slut. Den första mandatperioden hade Alliansen majoritet i riksdagen, medan de sista fyra åren ledde Reinfeldt en minoritetsregering och hade svårare att få igenom sin politik. Sedan följde två mandatperioder med Stefan Löfven och på slutet Magdalena Andersson som statsministrar, som ledde en rödgrön minoritetsregering.

Decemberöverenskommelsen och Januariavtalet syftade till att Sverige skulle kunna regeras, men avtalen blev inte långvariga. Eftersom flera partier samkörde, föll regeringens budget ett par gånger, och den rödgröna regeringen tvingades leva med oppositionens inte helt genomtänkta budgetar. Efter förra valet bildade Ulf Kristersson en minoritetsregering, men genom Tidöavtalet fick den Sverigedemokraternas stöd av en majoritet i riksdagen, om än med en mycket liten övervikt. Priset var politiskt kännbart: Jimmie Åkesson kunde inkassera stora segrar.

Det var en scenförändring för fram till förra valet ville inget av de borgerliga partierna ens tala med Sverigedemokraterna. Många av dessa utmaningar är inte nya, men de hänger i grunden samman med att Sverige valde ett proportionellt valsystem i början av 1900-talet. Valen till andra kammaren omvandlades från majoritetsval till ett proportionellt valsystem. Socialdemokraterna och Liberalerna kastade på den tiden längtansfulla blickar på den brittiska modellen med majoritetsval enligt principen First Past the Post.

Men Allmänna Valmansförbundet och Arvid Lindman var rädda för att ett brittiskt valsystem skulle innebära att högern förpassades till evig opposition, eftersom de arbetande klasserna utgjorde en överlägsen numerär. Sverige har sedan dess proportionella val och tillämpar en negativ parlamentarism, det vill säga en statsminister kan tillträda så länge inte en majoritet i kammaren röstar emot. En regering kan alltså accepteras trots att fler röstar emot än för. Det har underlättat bildandet av minoritetsregeringar.

Men det finns många nyanser i spannet mellan majoritetsregeringar (eller regeringar som har ett garanterat stöd i riksdagen) och minoritetsregeringar. 1920-talets frekventa regeringsbyten var, menade Tage Erlander, ett elände med alla sina svaga och kortvariga regeringar, något som borde undvikas. Ingvar Carlsson ärvde denna erfarenhet och reflex. Per Albin Hansson ledde under andra världskriget en samlingsregering med alla partier utom Sveriges kommunistiska parti. Han tyckte att det gick så bra att han ville att den skulle bestå även efter kriget.

Så blev det inte. Samlingsregeringen är en extremvariant av det statsvetarna kallar samarbetsdemokrati, där alla eller nästan alla partier ingår i en regering och förhandlar (samarbetar) inbördes. Någon opposition att tala om finns det varken utrymme för eller behov av. Olof Ruin var inte förespråkare för samlingsregeringar, däremot skeptisk till fasta allianser före val. Det skulle försvåra för en minoritetsregering att kunna söka samarbete med partier i riksdagen, vilket är precis vad som hänt de senaste decennierna.

Leif Lewin, också professor i statsvetenskap, argumenterar snarare för majoritetsdemokrati, för att väljarna ska ha möjlighet att utkräva ansvar och avsätta ogillade styresmän och -kvinnor. Sammanfattningsvis visar historien att den svenska parlamentarismen ständigt omformas av taktiska överväganden, ideologiska spänningar och valsystemets struktur. Inför höstens val står vi inför en situation där blockpolitiken både stärks och ifrågasätts. Tidöavtalet har skapat en ny dynamik, men frågan är om väljarna accepterar den högra förskjutningen.

Samtidigt söker den rödgröna sidan efter en fungerande samarbetsmodell utan att ge avkall på sina principer. Det återstår att se om Sverige kan hitta en stabil regeringsbildning som speglar folkviljan och samtidigt möjliggör effektivt styre. Oavsett utfall kommer den politiska konstens svårighet att fortsätta utmana alla inblandade





