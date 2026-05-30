Flera av våra broförespråkande politiker vill låta delar av stan stå och ruttna för att bygga sina broar över Nissan.

Flera av våra broförespråkande politiker vill låta delar av stan stå och ruttna för att det skall bli lättare att om två till fem år få bygga sina broar över Nissan .

Detta har bekräftats av kommunpolitiker som sagt att flera av våra politiker vill låta delar av stan stå och ruttna för att det skall bli lättare att bygga sina broar. Detta är enligt dem för att de inte vill att området blir populärt bland medborgarna som skall rösta i september. Landets för närvarande mest välprofilerade krögare var på väg att öppna en restaurang med fisk- och skaldjur som specialitet invid glittrande Nissan redan Valborgsmässoaftonen 2026.

För att lugna medborgarna slänger man ihop en förljugenhet som att undersåtarna inte klarar av att skriva fungerande hyresavtal. När våra politiker och tjänstemän börjar tumma på sanningen och inte vågar säga rakt ut vad de menar så krackelerar demokratin





