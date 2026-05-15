Politikerföraktet ökar: Riksdagsledamöter missar sitt uppdrag

Fredric Thunholm menar att kvittningen bidrar till politikerföraktet. Politiker har ganska dåligt förtroende. Och jag tror att det beror på politikerna själva. Det är en häpnadsväckande inkompetens som gör att riksdagsledamöterna, vars jobb är att stifta lagar, istället kommer på "lösningar" utanför systemet.

Att rösta handlar inte bara om att räkna röster – det är mer än matematik, menar Fredric Thunholm. Politiker har ganska dåligt förtroende. Och jag tror att det beror på politikerna själva.

Jag ska berätta varför, men låt oss först kolla några siffror, som bekräftar problemet. har undersökt förtroendet för politiker utifrån frågan "Allmänt sett, hur stort förtroende har du för politikerna i riksdagen" och då svarade 61,6% att de har mycket lite eller ganska lite förtroende för politikerna i riksdagen 2025. De frågar "Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande verksamheter sköter sitt arbete?

" och då svarar 45% att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för riksdagen. Men bara 19% har ganska eller mycket stort förtroende för de politiska partierna. Det kan betyda att riksdagens tjänstemän, dessa grå men flitiga män och kvinnor, har så himla gott rykte att det kompenserar för politikerna. Men det kan också bero på att det finns en grundmurat positiv bild av demokratin i Sverige.

Som verkligheten (partierna) inte alls kan leva upp till. De 349 ledamöterna i riksdagen är på många sätt ett undantag. Det finns inte något annat (lagligt) sätt att tjäna över åttiotusen kronor i månaden, utan att ha varken formell kompetens eller erfarenhet. Och på samma gång som detta är något fint, så ökar det insatserna.

Det är nämligen svårt att kombinera total frihet med mycket goda villkor. Det kan lätt se lite illa ut, när det inte sköts klanderfritt. Om en plats i riksdagen hade varit ett hedersuppdrag, och alla ledamöterna varit fritidspolitiker med symbolisk ersättning, hade de bedömts annorlunda. Man hade förstått att de inte kan vara på plats, för att till exempel rösta, varje gång.

Någon vecka har man tvättstugan, ibland är det Sweden Rock, ibland kanske man ser en jättegullig hund när man är på väg till riksdagen, en nötbrun labrador med glada ögon, och bara glömmer bort tiden, så att man missar omröstningen. Jag kan fatta att det är jättetrist att rösta. Segt att sitta där och trycka på en knapp. Någon kanske är nojig över att trycka på fel knapp.

Men nu är det så det är, att tryckandet på knappar inte bara ingår i uppdraget. Det är uppdraget. Vad du gör i övrigt är helt egalt, du har bokstavligt talat ett enda jobb, och det är att trycka på en av tre knappar.

Många saker går ju utmärkt att sköta på distans. Naturligtvis borde omröstningar i riksdagen kunna göras från mobiltelefonen, från Sweden Rock och andra platser. Legitimera med bank-id och rösta. Men det är inte så.

Istället för att konstruera ett system utanför systemet, där man kvittar röster, så kan man ju ganska enkelt lösa saker den vanliga vägen. Det är som bekant riksdagen som stiftar lagar. Problemet som de själva tror att kvittningen löser, är ju ett problem med organiserandet av arbetet. Och givetvis kan man fatta beslut om att slippa hela den där charaden av att faktiskt vara på plats.

