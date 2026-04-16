Politisk kamp och valförberedelser inför september 2026

Miljöpartiet presenterar sitt budskap om klimat, miljö och jämlikhet. Socialdemokraterna föreslår dubbelt så många sommarjobb för unga och ett flyttstöd. Nya partiet fokuserar på vardagsfrågor som matpriser och vård. Ryska oron påverkar väljare i Tornedalen. Kritiken mot regeringens ekonomiska politik ökar från Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Söndagen den 13 september 2026 är ett datum då Sveriges medborgare kallas till vallokalerna för att utöva sin demokratiska rättighet. Men redan nu, långt före själva valet, har den politiska kampen mellan partierna tagit fart.

Miljöpartiet, med sina språkrör Daniel Helldén och Amanda Lind i spetsen, har presenterat sitt budskap, sina affischer och de prioriteringar som ska leda dem genom valrörelsen. Deras budskap kretsar kring tre centrala pelare: klimatet, miljön och jämlikhet. På en pressträff i riksdagen framhöll Lind och Helldén tillsammans med partisekreteraren Katrin Wissing vikten av en politik som främjar ett mer sammanhållet samhälle. De betonade att jämlikhet, en stark välfärd och en ambitiös klimatomställning inte bara kan, utan måste, gå hand i hand. Daniel Helldén uttryckte att de vill se en politik som aktivt arbetar för att minska klyftorna och stärka välfärden, samtidigt som de tar itu med de akuta miljöutmaningarna.

Socialdemokraterna har i sin kommande skuggbudget satt ett tydligt mål att fördubbla regeringens anslag för jobb och sommarjobb för unga. Med en extra satsning på 250 miljoner kronor siktar de på att skapa 30 000 extrajobb, en markant ökning jämfört med regeringens planerade 15 000. En del av dessa medel är avsedda för det så kallade SAO-initiativet, ett program som riktar sig till högstadieelever och erbjuder dem en timanställning två timmar i veckan med en månadslön på 750 kronor. Ardalan Shekarabi, Socialdemokraternas talesperson för arbetsmarknadspolitik, beskriver initiativet som en dörröppnare till arbetslivet för ungdomar som saknar det naturliga nätverk som föräldrarna kan erbjuda. Socialdemokraterna vill även införa ett så kallat flyttstöd, en åtgärd som ska underlätta för unga att flytta till platser där det finns jobbmöjligheter. För detta ändamål avsätts 50 miljoner kronor i deras skuggbudget, även om detaljerna kring stödet ännu inte är fullt specificerade.

Ett nytt politiskt parti, grundat 2025 av den tidigare politiska vilden Elsa Widding, som lämnade Sverigedemokraterna efter kontroversiella uttalanden om vaccin, presenterar sitt valbudskap. Partiet fokuserar på vardagsfrågor som de anser vara problematiska för många väljare idag. Huvudfokus ligger på områden som matpriser, sjukvård, bostadsmarknaden och infrastruktur. Valaffischerna kommer att ha ett tydligare fokus på de politiska frågorna och mindre på enskilda politiker, en förändring jämfört med föregående val där Nooshi Dadgostar hade en mer framträdande roll. Anna Herdy, Vänsterpartiets kommunikationschef, betonar att deras kampanj kommer att lyfta fram frågor som är relevanta för människors vardag.

Fallet med riksdagsledamoten Katja Nyberg har väckt frågor hos Nacka tingsrätt. I ett föreläggande efterfrågar tingsrätten besked om förundersökningen i hennes ärende fortfarande pågår, är nedlagd eller om andra händelser inträffat som inte har rapporterats. Överåklagare Anders Jakobsson har meddelat tingsrätten att förundersökningen fortgår och att ett slutgiltigt beslut väntas komma i början av maj 2026. Nyberg stoppades under mellandagarna misstänkt för rattfylleri, och Expressen har senare avslöjat att hon även kört bil trots att hennes körkort hade dragits in.

I Tornedalen, endast 30 mil från Rysslands gräns, möter Aktuellt väljare som uttrycker oro över krig och Rysslands agerande. Flera av de boende i regionen tror att dessa omständigheter kan påverka deras val av parti i det kommande valet.

Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson, Oscar Sjöstedt, hävdar att sänkningen av skatten på bensin och diesel i vårbudgeten är en direkt konsekvens av hans partis arbete, vilket finansminister Elisabeth Svantesson (M) delvis bekräftar, men framhåller det som ett lagarbete under de senaste fyra åren. Hon nämner även att Nooshi Dadgostar (V) eventuellt aspirerar på att bli finansminister, vilket indikerar en öppenhet för politisk konkurrens.

Miljöpartiet delar finansministerns syn på Sveriges starka ekonomi, men kritiserar regeringen för att inte prioritera klimatkrisen. Janine Alm Ericson (MP), ekonomiskpolitisk talesperson, påpekar att regeringen lägger 16 gånger mer på att subventionera fossila bränslen än på att stödja övergången till elbilar. Miljöpartiet menar att regeringens och Sverigedemokraternas agerande i vårbudgeten förvärrar Sveriges beroende av fossila bränslen. De föreslår istället riktade stöd till hushåll som saknar tillgång till kollektivtrafik eller möjlighet att byta till elbil, då de anser att den nuvarande skattesänkningen på drivmedel träffar för brett.

Vänsterpartiet kritiserar också regeringens och Sverigedemokraternas ekonomiska politik och menar att den gynnar fel grupper. Ida Gabrielsson (V), ekonomiskpolitisk talesperson, menar att regeringen i en lågkonjunktur borde stötta hushåll med minst marginaler, vilket skulle möjliggöra mindre inköp som att köpa en blomma eller stötta småföretag. Hon påpekar att regeringens val av fördelningspolitik snarare leder till ökade klyftor, och lyfter fram att antalet fattiga i Sverige har fördubblats sedan 2021, enligt SCB:s siffror





