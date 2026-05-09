Politisk korruption, bristande engagemang och upphandlingar i Halmstad

En granskning av Halmstad visar på en politisk korruption med politiker som struntade i upphandlingar och spelade spel under debatten. Dessutom saknas engagemang bland politikerna, med en ledamot som bytt parti tre gånger under samma mandatperiod. För att återuppväcka förtroendet för den politiska organisationen föreslås att arvoden kopplas till närvaro och deltagande, och att förlikningar med skattemedel alltid ska vara offentliga.

Jag kan bekräfta det. Jag har själv sett Candy Crush, inköpslistor och civila arbetsuppgifter lösas mitt under debatten. Och det finns ledamöter som under fyra år aldrig en gång stått vid talarstolen.

De tryckte på rött eller grönt när partiet sa åt dem. Gick hem. Tog arvodet. Ingen ifrågasatte det.

Det säger något om engagemanget att en ledamot under samma mandatperiod bytt parti tre gånger. Inte en gång — tre gånger. Det handlar inte om Halmstad. Inte om politiken.

Om den egna positionen. För Halmstad den politiska organisationen med ett extra kommunråd och andra vice ordförandeposter i fem nämnder och tre bolag. Prislappen: 14 miljoner kronor. Inte till skolan.

Inte till äldreomsorgen. Till fler poster i systemet. En SD-ledamot, Ludvig Andersson, dömdes vid Göteborgs tingsrätt för grovt bedrägeri – han förfalskade lönespecifikationer för att lura till sig ersättning. Han satt länge kvar på sina politiska uppdrag efter domen.

Fjorton politiker från SD, M, MP, S, C och V krävdes återbetala 205 000 kronor i felaktigt arvode. Påföljden? Återbetalning – sedan som vanligt. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande har inte utövat sitt uppdrag sedan juni 2024, men kvarstår ändå på posten mandatperioden ut med fullt arvode.

Tidigare representerade han SD, men sitter i dag som politisk vilde. För att ha struntit i en upphandling betalade HFAB 40,5 miljoner kronor till Itux. Avtalen skrevs i tysthet inom kommunkoncernen, på direktiv uppifrån. Catharina Rydberg Lilja varnade för att det bröt mot lagen om offentlig upphandling och ville ut på den öppna marknaden – något som enligt interna utredningar hade gett hyresgästerna bättre tjänster till lägre kostnad.

Hon beordrades att skriva under ändå. När hon vägrade stämplades hon som illojal och fick sparken. Förvaltningsrätten och kammarrätten underkände avtalen. Kommunikationsbolaget Itux stämde HFAB på 40,5 miljoner kronor i skadestånd.

En förlikning träffades. Hur mycket betalades? Sekretessbelagt. Dina pengar.

Inte din sak.se i stället. Arvode kopplas till närvaro och deltagande. Dömda politiker förlorar uppdrag och arvode omedelbart. Förlikningar med skattemedel ska alltid vara offentliga.

Den politiska organisationen ska tillbaka till en smalare form — resurser ska gå till välfärd, inte till fler topposter





