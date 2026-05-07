Politisk kris i Riksdagen och nya vallöften inför 2026

En genomgång av konflikten kring riksdagens kvittningssystem och Moderaternas nya förslag om kostnadsfria syskonförsök via IVF.

Inför det kommande valet den 13 september 2026 är den politiska temperaturen i Sverige redan mycket hög. Just nu utspelar sig en intensiv och utdragen strid inom riksdagen som handlar om det så kallade kvittningssystemet.

Detta system är inte lagstadgat utan bygger på en långvarig gentlemannasöverenskommelse mellan partierna för att säkerställa att frånvaro av ledamöter inte påverkar maktbalansen vid viktiga omröstningar. I praktiken innebär det att om en ledamot saknas, kvittas detta genom att en ledamot från ett motstående block avstår från att rösta. Konflikten blossade upp med full kraft efter en omröstning gällande skärpta krav för svenskt medborgarskap, där två tidigare Sverigedemokrater, som nu agerar som politiska vildar, valde att rösta med oppositionen.

Detta har skapat stor irritation och djup osäkerhet kring hur framtida omröstningar ska hanteras när enskilda ledamöter bryter med sina partier och ändrar det förväntade resultatet. Försöken att lösa situationen genom upprepade möten med riksdagens talman har hittills varit präglade av låsta positioner och en påtaglig brist på konstruktivitet. Mattias Karlsson från Moderaterna har beskrivit stämningen i rummet som anspänd och menat att partierna inte ens har nått en punkt där man kunnat diskutera konkreta lösningar på ett effektivt sätt.

Det finns en uttalad stress över att tiden rinner ut, då ett nytt system måste implementeras snarast för att undvika att riksdagen står utan fungerande kvittningsregler under flera år framöver. Komplikationerna ökade ytterligare när Liberalerna inte närvarade vid ett av morgonmötena, vilket ledde till kritiska kommentarer från Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström. Liberalerna har i efterhand förklarat sin frånvaro med en tidskrock efter att mötet tidigarelades.

Samtidigt har Vänsterpartiet, genom Samuel Gonzalez Westling, uttryckt stark frustration över att Moderaternas föreslagna lösningar inte har delats med oppositionen, vilket enligt dem har försvårat vägen mot en gemensam konsensus. Medan de interna striderna om riksdagens arbetsformer rasar, har statsminister Ulf Kristersson valt att presentera ett nytt och konkret vallöfte för att locka väljare inför 2026. I sin podd Ring statsministern har han lagt fram ett förslag om att avsevärt utöka tillgången till IVF-behandlingar.

Idag erbjuds tre offentligt finansierade försök för dem som helt saknar barn, men för familjer som redan har ett barn och önskar ett syskon till detta är kostnaden privat och betydande, ofta omkring 50 000 kronor per försök. Genom att göra syskonförsök kostnadsfria vill Moderaterna underlätta för familjer att växa och ta bort den ekonomiska barriären för dem som vill utöka sin familj.

Detta initiativ markerar en tydlig förflyttning i prioriteringarna och visar hur regeringen försöker balansera den hårda politiska retoriken i riksdagen med konkreta välfärdslöften som berör enskilda medborgares vardag och familjebildning. Den nuvarande situationen i riksdagen belyser en djupare instabilitet där gränserna mellan partilojalitet och personliga övertygelser blir allt suddigare. När ledamöter som Elsa Widding och Katja Nyberg väljer att rösta emot sina tidigare partikamrater med hänvisning till rättssäkerhet och risker för längre handläggningstider, utmanas den traditionella svenska blockpolitiken.

Detta skapar en osäkerhet som tvingar fram nya överenskommelser, men som i nuläget snarare leder till konfrontation än samarbete. Med valet 2026 vid horisonten kan dessa interna konflikter komma att definiera hur partierna positionerar sig, där förmågan att samarbeta och skapa stabilitet i lagstiftningsprocessen kan bli en avgörande faktor för väljarna. Det är tydligt att kampen om makten inte bara sker i valstugorna, utan även i de tekniska detaljerna kring hur riksdagen fungerar och hur rösterna räknas





