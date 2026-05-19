Politisk taktik och valfläsk i den svenska ekonomin

En analys av tillfälliga skattesänkningar inför valet och hur ledande ekonomer ser på fenomenet valfläsk och dess långsiktiga konsekvenser för samhället.

Sverige befinner sig i en situation där regeringen har implementerat en serie omfattande ekonomiska lättnader som sammanfaller precis med ett valår . Den första april sänktes matmomsen till sex procent, vilket var en åtgärd som syftade till att underlätta för hushållens ekonomi i en tid av inflation.

Samtidigt infördes sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar i åldern arton till tjugotvå år för att stimulera sysselsättningen bland unga arbetssökande. Den första maj följde ytterligare en sänkning, då priserna på bensin och diesel justerades ner till Europeiska unionens miniminivåer. Den första juli väntas bränsleskatten sänkas ytterligare med ett sammanlagt värde av sju komma sju miljarder kronor. Tillsammans innebär dessa åtgärder en minskning av statens intäkter med cirka femtio miljarder kronor.

Det som dock väcker stark uppmärksamhet och debatt är att dessa sänkningar är tillfälliga. Matmomsen kommer att återgå till tidigare nivåer den första januari tvåtusen tjugoåtta, medan arbetsgivaravgifterna och bränsleskatterna återställs kort efter valet i september och november. Detta fenomen beskrivs av flera experter som ett tydligt och nästan genomskinligt exempel på så kallat valfläsk.

Termen har sitt ursprung i USA genom uttrycket 'pork barrels', vilket syftade på hur folkvalda politiker belönade sina egna valkretsar med konkreta fördelar och projekt för att säkra röster i kommande val. I en svensk kontext skiljer sig valfläsk från vanliga vallöften genom att det är mycket mer konkret, implementeras omedelbart och märks direkt i väljarnas plånböcker.

Nationalekonomen Andreas Bergh vid Lunds universitet menar att årets valfläsk är osedvanligt uppenbart och på gränsen till det pinsamma på grund av dess tillfälliga natur. Professor Lars Calmfors går ännu längre och beskriver det som en form av mikrostabilisering av enskilda priser, något som han menar saknar helt teoretiskt stöd i den etablerade nationalekonomin. Istället för en sammanhängande stabiliseringspolitik försöker man styra specifika prispunkter för att skapa en tillfällig känsla av ekonomisk lättnad precis innan väljarna går till urnorna.

Kritiken mot dessa åtgärder handlar inte bara om det politiska spelet utan även om de faktiska ekonomiska och globala konsekvenserna. Lars Calmfors påpekar att sänkta bränsleskatter i praktiken sätter marknadens prismekanismer ur spel. När marknadspriserna stiger beror det på att varan är knapp, och att då artificiellt öka efterfrågan genom skattesänkningar leder endast till att oljeproducenter kan höja sina priser ytterligare.

Detta gynnar i förlängningen aktörer som Ryssland och dess krigskassa, samtidigt som det är orättvist mot länder som inte har ekonomiska utrymmen att sänka sina skatter. Även sänkningen av matmomsen kritiseras för att vara en ineffektiv metod för att hjälpa de mest utsatta grupperna, såsom ensamstående föräldrar eller låginkomsttagare, då det är en generell sänkning som gynnar alla snarare än ett riktat stöd till dem som faktiskt behöver det mest. Historiskt sett har valfläsk haft varierande framgång i Sverige.

Statsvetaren Patrik Öhberg lyfter fram införandet av maxtaxan från nittiotals slutet som ett av de mest lyckade exemplen. Socialdemokraterna lyckades då träffa en specifik och inflytelserik grupp genom att sänka dagisavgifterna, vilket gav ett direkt positivt utslag i plånboken för småbarnsföräldrar med höga inkomster. Å andra sidan finns det exempel på totala misslyckanden, som professor Peter Esaiasson påminner om från valet tvåtusen tio.

Idéer som butlers i tunnelbanan och specifika skatteavdrag för pensionärer lyckades inte vända den politiska trenden, och partiet förlorade ändå valet. Detta belyser teorin om den politiska budgetcykeln, lanserad av statistikern Edward Tufte, där sittande regeringar manipulerar ekonomin för att öka sina chanser till återval.

Tanken med fyraåriga mandatperioder var ursprungligen att politiker skulle kunna genomföra svåra och nödvändiga reformer i början av perioden för att sedan kunna leverera belöningar mot slutet, men i praktiken leder det ofta till en kortsiktig politik som inte gynnar samhällets långsiktiga stabilitet, ekonomiska hälsa eller miljömässiga mål





