Politiska partier mot karaktären av bostäder i samma område

På senare tid har ett antal högerpartier och engagerade i Sverige uttryckt en stark oro för kvaliteten och sammansättningen av bostäder byggda i samma område, som erbjuder blandning av hyresrätter, villor, radhus och grönområden. De menar att det leder till en ”tvångsblandning” och driver till en oro för de negativa effekterna som kan uppstå.

För inte så länge sedan var i princip alla politiska partier positiva till att bygga olika typer av bostäder i samma område.

Men efter en socialdemokrat sa att befolkningen behövde blandas drog kulturkrigsmotorn igång. Flera högerpartier verkade se en chans att skrämma väljarna med vad en röst på Socialdemokraterna kunde innebära – och tog den. Tidigare i höstas, att oppositionen tänker blanda upp befolkningen – ’inte för att de själva vill det, utan för att Socialdemokraterna vill det’. I början av maj sa Stockholms oppositionsregionråd Axel Conradi (M) att S håller på att ’realisera sina tvångsblandningsplaner’ på flera platser.

Men att kalla byggande av hus för tvång, är underlig. Anledningen till att vi har så segregerade områden i dag – bland annat förorter med nästan bara stora hyresrättskomplex – är inte att folk gjort fria val, utan att politikerna misslyckats. Segregationen som skapats leder i längden till parallellsamhällen och utanförskapsområden. Varför då mot varieratt byggande?

Vore det inte bra om den ungdom som flyttar från sina föräldrar kan få en studentlägenhet i samma kommun, om den som vill gå från en hyresrätt till ett radhus – eller åt andra hållet – slipper dra upp rötterna och flytta till andra sidan stan? Visst kan man diskutera exakt vilka eller om grönområden ska bebyggas. Men Moderaterna klagar även om det är villor som byggs om till ett enstaka lägenhetshus.

Det gäller särskilt i rika områden, som Lidingö eller Bromma. De är inte emot tvång – de verkar snarare vara emot blandning. Ska etniska svenskar i villaförorter ’slippa’ bo bredvid invandrare som vill flytta från utsatta områden? Och om det inte är sådana motiv, så måste ju problemet med ’blandningen’ vara att segregerade rikemän ska slippa se fattiga.

DN's ledarredaktion: Här är skolpolitiken som samlar damm på utbildningsdepartementet.





