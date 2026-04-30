Politiskt stormväder: SD-brytning skapar kris, S inleder valkampanj och opinionsläge förändras

Ett möte hålls mellan riksdagspartierna efter SD:s brott mot kvittningssystemet. Socialdemokraterna lanserar sin valkampanj och en ny opinionsmätning visar förändringar i partiers stöd.

Ett möte hålls under torsdagseftermiddagen med gruppledare från alla riksdagspartier, med undantag för Sverigedemokraterna . Detta sker efter att SD under onsdagen bröt mot den långvariga informella överenskommelsen, kvittningssystemet, vilket har skapat stor oro och nu eskalerar till diskussioner på partisekreterarnivå.

Miljöpartiet initierade mötet, men Moderaterna efterlyser ett nytt möte redan nästa vecka, där även Sverigedemokraterna inkluderas. Centerpartiets Hannes Hervieu har bjudit in övriga partisekreterare till samtal för att diskutera hur man kan bevara tilltron till de demokratiska spelreglerna. Hervieu riktar skarp kritik mot statsminister Ulf Kristersson och ifrågasätter hans kontroll över regeringsunderlaget. Samtidigt som dessa politiska spänningar ökar, inleder Socialdemokraterna sin valkampanj för maj månad med en film, sociala medier-inlägg, bioreklam och dörrknackning.

Kampanjen, med rubriken ”Hjälp, jag tror jag är sosse”, riktar sig till högerväljare och använder sig av kampsången ”Bella Ciao”. Socialdemokraterna siktar på att genomföra över en miljon samtal fram till valdagen, en ambitiös målsättning som partisekreterare Tobias Baudin tror är möjlig att nå. Hittills har över 150 000 samtal genomförts. En ny opinionsmätning visar att Centerpartiet har det starkaste stödet sedan förra valet, med 6,4 procent, medan Liberalerna också ökar till 2,4 procent.

Oppositionen har nu ett försprång på 7,8 procent gentemot Tidöpartierna. Statsvetaren Jonas Hinnfors menar att väljarna inte primärt fokuserar på frågan om regeringsalternativ. Finansminister Elisabeth Svantesson reagerar starkt på Socialdemokraternas skuggbudget, som hon beskriver som en skattehöjning på nästan allt. Hon anklagar S för att ljuga och mörka sin egen politik samt för att slarva med siffrorna, särskilt gällande förslaget om en bankskatt.

Kristdemokraternas Ebba Busch kommer inte att delta i Sveriges Radios partiledardebatt 'Fördrink' den 6 maj, och ersätts av Nike Örbrink. SR beskriver 'Fördrink' som ett mingel för att skapa ett mer avslappnat samtal. Socialdemokraterna presenterar även sin vårbudgetmotion med kritik mot regeringens ekonomiska politik, och hävdar att Sverige är sämre rustat för ekonomiska kriser än det borde vara. De föreslår reformer för 2,8 miljarder kronor, finansierade av en tillfällig bankskatt, inklusive höjda bidrag, satsningar på elbilar och bättre äldreomsorg.

Slutligen understryks att Sverige befinner sig i ett allvarligt läge på grund av energikrisen och situationen kring Hormuzsundet





