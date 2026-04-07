Pontus Holmberg skadad efter kollision med öppen båsdörr

Tampa Bays svenske forward Pontus Holmberg skadades allvarligt i axeln efter att ha kolliderat med en öppen båsdörr under en match mot Buffalo Sabres. Tränaren Jon Cooper uttryckte stark kritik mot säkerhetsbristerna.

Foto: NHL .com\ Pontus Holmberg , den svenske forwarden för Tampa Bay Lightning , ådrog sig en allvarlig axelskada under nattens NHL -match mot Buffalo Sabres. Skadan inträffade på ett uppseendeväckande och potentiellt undvikbart sätt, vilket har väckt starka reaktioner från laget och dess tränarstab. Holmberg, som just hade fått en tackling i den tredje perioden, for i hög fart mot sargen och kolliderade sedan med en öppen båsdörr.

Kollisionen resulterade i en omedelbar axelskada som tvingade honom att lämna isen och inte återvända till spelet. Händelsen har satt fokus på säkerhetsrutinerna kring utvisningsbåsen och hur dessa kan förbättras för att minimera risken för liknande skador i framtiden. Tampa Bays tränare, Jon Cooper, uttryckte stark kritik mot den person som ansvarade för att lämna dörren öppen, och ifrågasatte öppet om personen ifråga borde få behålla sitt jobb. Coopers frustration var tydlig och han betonade att en sådan situation kunde ha lett till allvarliga skador för vilken spelare som helst. Han poängterade också att det skapar onödiga farliga situationer på isen, vilket inte hör hemma i professionell ishockey.\\Efter matchen var stämningen i Tampa Bay-lägret dämpad, och lagkamraterna uttryckte sin oro för Holmbergs välbefinnande. Förutom den fysiska skadan innebär en sådan händelse också en psykologisk påfrestning för spelaren, som måste hantera både smärtan och ovissheten kring återhämtning och eventuell återkomst till isen. Medicinska teamet har påbörjat undersökningar för att fastställa skadans omfattning och för att planera den optimala rehabiliteringsprocessen. Det är ännu oklart hur länge Holmberg kommer att vara borta från spel, men en axelskada av denna typ kan kräva flera veckors eller till och med månaders frånvaro. Klubbens ledning har utlovat fullt stöd till Holmberg under återhämtningen och kommer att tillhandahålla de resurser som behövs för att han ska kunna återvända till isen så snabbt och säkert som möjligt. Samtidigt har NHL:s säkerhetsansvariga meddelat att man kommer att utreda händelsen och se över rutinerna kring utvisningsbåsen för att förhindra liknande incidenter i framtiden. Detta inkluderar en granskning av hur dörrarna hanteras under spelets gång och hur man kan säkerställa att de hålls stängda när det inte behövs.\\Svenska hockeysupportrar och experter har också reagerat på nyheten med blandade känslor. Många uttrycker sin besvikelse över det inträffade och beklagar Holmbergs otur. Det finns också diskussioner om säkerheten inom NHL och om de åtgärder som kan vidtas för att förbättra den. Kommentarer på sociala medier och i hockeyforum vittnar om en stark önskan om att NHL tar säkerheten på allvar och vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda spelarna från onödiga risker. Händelsen understryker vikten av att ständigt fokusera på säkerhet inom idrotten, och att ingen detalj är för liten när det gäller att förebygga skador. Det är en påminnelse om de risker som spelare tar varje gång de kliver ut på isen och om det ansvar som klubbar, ligor och funktionärer har för att minimera dessa risker. I en tid då ishockeyn blir snabbare och mer fysisk, är det ännu viktigare att säkerhetsåtgärderna är i toppklass för att skydda spelarnas hälsa och välbefinnande. SVT:s nyheter strävar efter saklighet och opartiskhet. Vårt mål är att publicera sanna och relevanta nyheter. I akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då berättar vi vad vi vet – och inte vet





SVTSport / 🏆 29. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Ishockey NHL Pontus Holmberg Tampa Bay Lightning Axelskada Säkerhet Jon Cooper

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Läs mer »

Läs mer »

Läs mer »

Läs mer »

Läs mer »

Läs mer »