Pontus Jansson: "Mattias är en fin kille och en malmöit som vi såklart ska värna om. Men jag tror han har mer att uträtta i Europa"

Pontus Jansson, en svensk fotbollsspelare med 27 A-landskamper för Sverige, delar med sig av sina tankar om MFF, Mattias, Andreas Georgson, John Blund-grus, VM-premiären mot Tunisien, försvarsspelet, Instagram-inlägg och relation till spelare.

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera! Pontus Jansson njöt, men han tror inte att MFF -fansen kan hoppas på återkomst.

– Mattias är en fin kille och en malmöit som vi såklart ska värna om. Men jag tror han har mer att uträtta i Europa. Jag pratade med Mattias för några timmar sedan. Jag, han och Filip Helander har en grupp.

Vi imponerades av hans variant, säger Pontus Jansson vid lunchtid på måndagen. Pontus Jansson berömmer också Andreas Georgson, den förre MFF-ledaren som numera är i Tottenham och är specialist på fasta situationer i den svenska VM-staben. Pontus Jansson har gjort 27 A-landskamper för Sverige. När vi träffas finns det inte spår av John Blund-grus i hans ögon.

Trots att han var uppe tidigt på måndagsmorgonen tillsammans med sin dotter Bella, 8, och följde Sverige i VM-premiären mot Tunisien, 5–1. Jag var själv med i VM 2018, men det blir inte på samma sätt. Då är man i en annan värld. Man går in i den zonen som spelare och då kan man inte njuta på samma sätt.

Nu har jag sett nästan varenda match. Att de inte kan försvara. Nej, men det var bättre i natt . Det är en brist jag ser generellt i fotbollen i dag, framför allt när jag kollar på fotboll med svensk anknytning.

Försvarsspelet är ett dilemma. Man kan bara kolla på vår kära förening här. Jag la ut ett Instagram-inlägg för ett tag sedan om hur man summerar en bra försvarare i dag. Då är det att han ska vara trygg med bollen och bra med bollen, snabb och modern.

Knappt någon som nämner att de kan försvara. Ja, att man kommer ha mer fokus på försvarsspel de kommande åren. Landslaget har haft det här problemet, absolut. Det har vi alla varit överens om, även om det blivit bättre sedan Graham Potter kom in.

Jag har en relation till rätt många av dem fortfarande. En natt som i natt, när nationalsången går igång, fick jag nästan en tår i ögat när jag tänkte tillbaka. Jag tror det blir svårt. Men det hade varit kul.

Mattias är en fin kille och en malmöit som vi såklart ska värna om. Men jag tror han har mer att uträtta i Europa, säger Pontus Jansson





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pontus Jansson MFF Mattias Andreas Georgson John Blund-Grus VM-Premiären Mot Tunisien Försvarsspelet Instagram-Inlägg Relation Till Spelare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Thord Jansson (SD) ifrågasätter fartkameror efter eget fortkörningsfallSverigedemokraten Thord Jansson, en stark förespråkare för kameraövervakning, har själv blivit fångad av fartkamera och försökt ifrågasätta bevisen. Trots hans offentliga stöd för kameror som brottsbekämpningsverktyg har han nekat till egen fortkörning och krävt teknisk dokumentation, vilket har kritiserats som inkonsekvent.

Read more »

Mannerström kritiserar programmet och Jacob Jansson svarar på om det är riggatJuryns ordförande, Mannerström, kritiserar programmet och menar att juryn överdriver sina reaktioner. Jacob Jansson, årets vinnare, säger att programmet är tv och att det är svårt att veta vad produktionen planerar under inspelningen.

Read more »

MATTIAS TENGBLAD: Grattis, Sverige – ni är redan klara för slutspelTitta, Sverige är tydligen klart för sextondel. Utskällda, utdömda Sverige. Vet ni det i Vancouver? Vet ni det i Foxborough?

Read more »

Jansson kritiserar svenska landslagets försvarsspel efter Tunisien-segernDen tidigare landslagsbacken Patrik Jansson är kraftfull kritisk mot svensk försvarsspel efter en 5-1-seger mot Tunisien. Även om结果et var bra anser Jansson att försvaret inte är tillräckligt effektivt. Måltvakten Kristoffer Nordfeldt har lite att säga, medan Mattias Svanberg från MFF försvarar insatsen och lyfter fram Jansson som en självkritisk och trovärdig röst.

Read more »