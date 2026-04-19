Pontus Janssons korsbandsskada skakar MFF – lagbygget ställs på prov

Malmö FF:s seger mot Djurgården överskuggades av Pontus Janssons allvarliga korsbandsskada. Nu ställs tränare Ramirez inför en ny utmaning att forma försvaret utan sin nyckelspelare, medan lagkamraterna uppmanas att visa "Jansson-attityd" och leverera segrar för att stötta honom.

En smärtsam triumf för Malmö FF mot Djurgården , känslan blev omedelbar när Pontus Jansson bars ut på bår. Bara två dagar senare kom det tunga beskedet: en korsbandsskada. Trots detta framstår han som utrustad med en järnvilja och hans glädje för fotbollen är omisskännlig.

Denna skada utgör en prövning för Pontus Jansson, men kanske en ännu större för huvudtränaren Miguel Angel Ramirez lagbygge.

Pontus Jansson har under de inledande tre allsvenska matcherna varit den centrala spelaren som Ramirez kunnat forma försvaret kring. Vi är vana att se Pontus Jansson i en ledande roll, men under Ramirez ledning har Jansson utstrålat en mer brinnande entusiasm än på länge.

De två senaste allsvenska matcherna har Pontus Jansson stått för femstjärniga insatser. Han har varit tuff i närkamperna, offervillig och stark i luften, samtidigt som han visat större positionssäkerhet och noggrannhet, vilket troligtvis är en konsekvens av Ramirez fokus på försvarsspelet.

Nu måste hela backlinjen höja sig några procent och dela på ansvaret. Den norske spelaren måste växa med uppgiften. Att vara ett komplement till en dominant spelare är en sak, men utmaningen att själv vara den som styr och ställer är av en helt annan kaliber.

Bredvid den norske spelaren finns det två potentiella alternativ: den 18-årige Bleon Kurtulus, som värvades från Halmstad i vintras, och den 22-årige Andrej Djuric, som anslöt i somras. Kurtulus gjorde ett starkt inhopp när Malmö FF säkrade 1–0-segern mot Djurgården. Frågan är vem Miguel Angel Ramirez väljer? Bli inte förvånad om Kurtulus får chansen att fylla tomrummet – åldern till trots.

Den spanske tränaren är uppenbarligen inte rädd för att ge tonåringar möjligheter, vilket syns i fallet med 17-årige Theodor Lundbergh. Dessutom kräver detta en förändrad försvarstaktik från hela laget. Ytan framför mittbackarna måste säkras. Med en Jansson i form kunde han till stor del kompensera för ett svagare mittbacksskydd.

Det råder inga tvivel om att Pontus Jansson, efter operationen och när hans humör ljusnar, kommer att följa varje steg MFF tar på planen, både med ett kritiskt fotbollsöga och ett passionerat supporteröga. Under den utmanande tid som nu väntar Pontus Jansson kan hans lagkamrater bidra med två saker för att öka hans glädjenivå: agera med Jansson-anda och vinna matcher.

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kaos och segeryra i Hockeyallsvenskan – MFF-målvakt attackerad efter matchEn uppmärksammad incident där Malmö FF:s målvakt Robin Olsen attackerades av en inhoppare efter slutsignalen i en Hockeyallsvensk finalmatch präglade kvällen. Samtidigt fortsätter den politiska debatten kring Storbritanniens EU-medlemskap, en fransk regissör får skärpt straff för sexuella övergrepp och en välkänd domare har gått bort.

Read more »

Pontus Jansson skadad – tvingades lämna på bårMardrömsbilder för MFF. Pontus Jansson bars ut på bår efter en smäll mot Djurgården. – Jag oroar mig, säger tränaren Miguel Angel Ramiez.

Read more »

Malmö FF kniper segern trots tung insats – Jansson skadad i dramatisk slutminutMalmö FF lyckades vända ett underläge och vinna mot ett dominant Djurgården på bortaplan, men segern överskuggades av en allvarlig knäskada på Pontus Jansson i matchens slutskede. Trots att spelet under stora delar av matchen inte imponerade, visade MFF prov på en stor kyla och förmåga att avgöra när det gällde som mest, vilket resulterade i tre poäng men också en oroande situation för lagkaptenen.

Read more »

Felaktiga uppgifter om Pontus Janssons skada dementerasMalmö FF dementerar rykten om Pontus Janssons hälsotillstånd efter en incident på planen. Klubben klargör att spelaren inte har transporterats till Södersjukhuset som tidigare rapporterats och att vidare undersökningar sker på hemmaplan. TV4-kommentatorn Åke Unger korrigerade felaktiga uppgifter i direktsändning.

Read more »

Pontus Jansson missar resten av säsongen efter korsbandsskadaMalmö FF:s Pontus Jansson bekräftar på Instagram att han ådragit sig en korsbandsskada i höger knä och kommer att missa resten av säsongen. En operation väntar inom kort för den rutinerade backen som uttrycker stor beslutsamhet att komma tillbaka starkare.

Read more »

Pontus Jansson missar resten av säsongen efter korsbandsskadaMalmö FF meddelar att Pontus Jansson har ådragit sig en korsbandsskada och kommer att missa resten av säsongen. Skadan inträffade under bortamatchen mot Djurgården där Jansson fick bäras ut på bår. Han har sedan dess publicerat känslosamma inlägg på Instagram om sin återhämtning och uppmanat supportrarna att stötta laget.

Read more »