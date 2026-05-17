Populära filmer på digitala tjänster i Sverige

En lista över de mest populära filmerna som hyrts och köpts på digitala tjänster i Sverige under en given period.

" The Housemaid ", en bisarr komedi från 1970, är "en av tidernas sämsta filmer " enligt Quentin Tarantino . Efter en succé på biograferna där den spelade in nära 400 miljoner dollar gör den succé även digitalt.

I Sverige är filmen just i topp bland de mest köpta och hyrda på digitala tjänster. Den handlar om en hushållerskan som flyttar in hemma hos ett rikt par. Men den perfekta fasaden visar sig gömma mer än lite damm i hörnen. Snart får både hon och tittarna upptäcka vad som väntar.

"Operation Bäver" hamnar på andraplats. I Pixars nya animerade äventyr tar en naturer flicka chansen att infiltrera djurens rike som en robotbäver. Animerat även på bronspallen där charmiga sportfilmen "Goat - Bäst i världen" dyker upp. Katastroffilmen "Greenland 2: Migration" och familjevänliga "Skurkarnas skurk" finns längre ned på topplistan.

Här ser vi sammanställningen av vilka filmer som varit allra populärast på video-on-demand-tjänster som SF Anytime, Viaplay Store, Blockbuster och Apple med flera





