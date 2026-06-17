Portugal misslyckas i VM-premiären mot DR Kongo

Portugal misslyckades med att vinna sin första match i VM mot DR Kongo och tvingades nöja sig med en poäng. Cristiano Ronaldo var mer eller mindre osynlig under matchen och kritiken mot honom och laget var hård.

Ett stjärnspäckat Portugal , med 41-årige Cristiano Ronaldo på topp, klev in i VM under onsdagskvällen. Där väntade DR Kongo i Houston. Portugal fick en drömstart då PSG-mittfältaren Joao Neves nickade in bollen i nät redan i den sjätte minuten.

Prestationen var därefter inte särskilt vass av européerna och i stället kunde Newcastle-anfallaren Yoane Wissa kvittera för afrikanerna just före paus. Portugiserna fick inte hål på DR Kongo (rankat som 46:a i världen) efter paus - och fick därmed snopet nöja sig med en poäng i VM-premiären. Det är likväl en skräll som en stor missräkning för en av guldkandidaterna. För DR Kongos del innebar krysset landets första poäng någonsin i ett VM.

Ronaldo? Han var mer eller mindre osynlig matchen igenom och beskrevs som anonym av TV4-experten Siavoush Fallahi i paus. - Han brukar vara det. För tio år sedan visste vi att han sedan skulle göra mål.

Men den garantin finns inte nu. Han har absolut inte synts till så mycket, sa Siavoush Fallahi. I brittiska BBC fortsatte kritiken mot Ronaldo, laget och förbundskapten Roberto Martinez efter matchen: - Ser vi alla en annan match än Martínez? Han är rädd för att byta ut honom.

Det är inte han som styr laget. Visst, han kanske kan göra segermålet, men matchen har sprungit ifrån honom. - Jag förstår att kritik kommer riktas mot Ronaldo. Men i dag är det ett lag som inte fungerar.

Det är väldigt sällan som du ser en skyttekung som presterar i ett lag som presterar. Du gör inte 25 mål i laget som kommer sist i serien, säger han i sändningen. 41 år och 132 dagar gammal blev Ronaldo samtidigt den äldsta utespelaren att starta i ett VM någonsin. Han tangerade även Lionel Messis rekord från i natt, där duon nu har deltagit i sex stycken världsmästerskap





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