Posti lanserar attraktivt erbjudande och satsar på fortsatt tillväxt i Norden

Logistikjätten Posti expanderar i Sverige med ett nytt kundrabatterbjudande och en stark satsning på den nordiska marknaden. Företaget, som bytte namn i mars 2025, ser stor potential i outsourcing av logistiktjänster och framhäver sitt fokus på hållbarhet.

Efter en framgångsrik period erbjuder Posti nu ett attraktivt erbjudande för nya kunder: 30% rabatt tillsvidare, vilket innebär endast 419 kr per månad (ordinarie pris 599 kr/mån) i 12 månader. Alla priser inkluderar moms. Erbjudandet är exklusivt för nya kunder. Posti , ett finländskt logistikföretag med en bred portfölj av logistiktjänster för företag, från traditionella paketleveranser till avancerade logistiklösningar och bemanning på plats hos kund, har etablerat sig starkt i Sverige.

Företaget, som tidigare verkade under varumärket Aditro Logistics, bytte namn till Posti i mars 2025 och har sedan dess ökat sin närvaro och investeringar i landet. Denna satsning är ett strategiskt drag för att befästa Postis position som en ledande aktör på den nordiska marknaden, med fokus på att erbjuda en gemensam logistikpartner över gränserna.\Under det senaste året har Posti i Sverige upplevt en betydande tillväxt, präglad av framgångsrika samarbeten och ett positivt mottagande från marknaden. Segmentet för lager- och logistiktjänster ökade med imponerande 10,5 procent under fjärde kvartalet 2025 jämfört med samma period föregående år, trots rådande utmaningar på marknaden. Peter Ervasalo, representant för Posti, uttrycker stor tillfredsställelse över denna utveckling och ser stora möjligheter till ytterligare expansion inom detta område, där Posti redan är marknadsledande i Finland. En viktig drivkraft bakom tillväxten är den ökande trenden att outsourca logistiktjänster. I Sverige, där endast cirka åtta procent av företagen för närvarande outsourcar sin logistik, finns en enorm potential för tillväxt. En undersökning som Posti har genomfört visar att runt 70 procent av kunderna är intresserade av att öka outsourcingen av logistikverksamheten under de kommande fem åren. De främsta anledningarna till att outsourca är effektivitetsvinster, förbättrad skalbarhet och möjligheten att fokusera på kärnverksamheten.\Postis framgångar i Sverige bygger på ett starkt samarbete mellan de nordiska länderna, djupgående logistikkunskap och ett starkt kundfokus. Enhetligheten i bolaget, understött av en stark vi-känsla bland medarbetarna, har bidragit till en positiv atmosfär och stolthet. Postis engagemang för hållbarhet är också en viktig konkurrensfördel. Företaget har erhållit globalt erkännande för sitt hållbarhetsarbete och rankas bland de bästa fem procenten i EcoVadis-bedömningen 2025. Posti har också fått höga betyg i CDP:s klimatförändringsbedömning och har erkänts av Financial Times Europe's Climate Leaders 2025 för fjärde året i rad. Denna kombination av strategisk expansion, starka resultat och ett fokus på hållbarhet positionerar Posti som en ledande aktör i logistikbranschen, redo att fortsätta sin nordiska offensiv





